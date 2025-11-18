Auclair zet koers naar Europa: X-TEND wordt het hart van het Canadese handschoenenmerk

Met meer dan 80 jaar geschiedenis in het ontwikkelen van hoogwaardige winterhandschoenen, is Auclair een gevestigde naam in Noord-Amerika. Wat begon in 1945 in een bescheiden atelier in Loretteville, Quebec, groeide uit tot een merk dat geliefd is bij zowel professionele atleten als dagelijkse winterliefhebbers. Dit najaar breidt Auclair voor het eerst serieus uit naar Europa, en met X-TEND als officiële Europese distributeur krijgt het merk een stevige basis in het hart van de Europese markt.

Erfgoed met visie: van Canada naar de Europese piste

Auclair bouwde zijn reputatie op met innovatieve ontwerpen voor sneeuwscooterrijders in de jaren 60 en brak in de decennia daarna door in de wereld van het alpineskiën. De combinatie van ergonomisch design, robuuste materialen en samenwerking met professionele atleten gaf het merk een sterke positionering in de wintersportwereld. Sinds de overname in 2011 door de Zweedse New Wave Group ligt de weg open naar internationale expansie. De stap naar Europa markeert een belangrijk hoofdstuk waarin het Canadese erfgoed wordt gekoppeld aan lokale marktkennis en distributiekracht.

Credits: Auclair

X-TEND als schakel tussen merk en markt

X-TEND, onderdeel van de New Wave Group en al bekend van merken als Craft en Tenson, gaat de Europese distributeur worden voor Auclair. Sander Fixe, marketingmanager bij X-TEND: “Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor zaken als distributie, marketing, customer service en de uitrol via agenten en retailers.” De eerste voorraad arriveerde dit najaar in het nieuwe pand in Hattem, waar inmiddels ook een showroom is ingericht die het volledige aanbod van Auclair weerspiegelt. Door lokaal voorraad aan te houden, is het team in staat om snel te leveren en retailers optimaal te ondersteunen. “We geloven in het faciliteren van onze klanten, of dat nu agenten zijn of eindgebruikers. Met een sterke voorraadpositie kunnen we krachtig en snel uitleveren.”

Powgirl: technologie, stijl en maatschappelijke impact

Niet alleen de technische kwaliteit, maar ook de aandacht voor specifieke gebruikersbehoeften, maakt Auclair bijzonder. Een goed voorbeeld daarvan is de Powgirl-collectie: een lijn ontworpen door vrouwen, voor vrouwen. Deze handschoenen zijn ontwikkeld met een specifieke vrouwelijke ergonomie in gedachten, waarbij functionaliteit en esthetiek hand in hand gaan. “Powgirl is echt een USP,” stelt Fixe. “De pasvorm is geoptimaliseerd voor de vrouwelijke hand, met grote focus op technische prestaties en design.” De collectie kent een breed kleurgebruik en wordt ondersteund met een maatschappelijke boodschap, 5% van elke verkoop gaat naar een fonds dat jonge meisjes ondersteunt in de sport. De eerste reacties vanuit de markt zijn enthousiast. “Retailers reageren bijzonder positief, vooral op het verhaal achter de Powgirl-collectie. Dat wordt gezien én gewaardeerd.”

Credits: Auclair

Een veelzijdige collectie

Met deze gelaagde aanpak richt Auclair zich op een brede doelgroep. De focus ligt in eerste instantie op de wintersporter, van recreatief tot professioneel, die zoekt naar warmte, kwaliteit en stijl. De collectie loopt uiteen van high-performance modellen met geavanceerde coatings tot luxe leren varianten met een meer modieuze uitstraling voor alledaags gebruik. Qua prijs positioneert het merk zich bewust in het midden tot hogere segment, waardoor het aansluit bij zowel de verwachtingen van consumenten als het portfolio van gespecialiseerde wintersportretailers.

Credits: Auclair

Credits: Auclair

Ambitie voor de lange termijn

Dat alles speelt zich af tegen de achtergrond van een bredere merkfilosofie, waarin het Canadese erfgoed centraal blijft staan. Auclair blijft trouw aan zijn roots door te investeren in hoogwaardige materialen, innovatieve technologieën en een duurzame benadering van productie. Tegelijkertijd is het merk volop in beweging om nieuwe markten te betreden en een jongere doelgroep aan te spreken. De combinatie van een rijke historie en toekomstgerichte visie vormt de kern van de positionering in Europa.

Credits: Auclair

De ambities voor de komende jaren zijn helder: Auclair wil uitgroeien tot een vaste waarde in de Europese wintersportmarkt. “We willen tussen de gevestigde namen staan,” zegt Fixe. “De komende jaren ligt de focus op wintersport, maar de casual lijn biedt zeker ruimte voor groei.” Met een stevig fundament, een onderscheidend aanbod en een ervaren partner in X-TEND lijkt het merk klaar om die belofte waar te maken. Of het nu op de piste is of op de besneeuwde stadsstraat, Auclair zorgt dat handen warm en droog blijven met een stijlvolle twist. Van City to Summit sinds 1945.