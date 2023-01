BARTS FW23/24 Adults

Voor de herfst en winter van ‘23/’24 is BARTS terug met een nieuwe collectie kwalitatieve winteraccessoires. Uiteenlopende stijlen voor heren, dames en kids. Naast de bekende klassiekers, bestaat de collectie uit verfrissende, kleurrijke designs die gegarandeerd weten te verrassen. Beanies, sjaals, handschoenen en tassen voor iedere smaak en stijl.

Beeld: BARTS

Voel je vrij

Als er iets is wat we geleerd hebben de afgelopen tijd: neem niets voor lief. In een oogwenk kan alles veranderen en daarom is het zo belangrijk om dingen te koesteren. Zo ook onze vrijheid. Deze collectie staat in het teken van die vrijheid. Vrijheid om de wereld te ontdekken en je eigen stijl te ontwikkelen. De nieuwe collectie is hier om vast te houden aan dat privilege.

Beeld: BARTS

Positieve energie

De collectie bestaat uit een zestal uiteenlopende thema’s. Geïnspireerd op vrijheid en dat wat dit met zich meebrengt: een goede dosis plezier, creativiteit en positieve energie. Zo is een deel van de collectie een ode aan vrolijke kleuren. Denk aan kleuren als orchid, lime en apricot. Designs die je gegarandeerd opvrolijken tijdens de koude winterdagen. Andere ontwerpen brengen ons juist dichter bij de natuur. Met natuurlijke kleuren en patronen proberen we de stap naar de natuur zo klein mogelijk te maken want vrijheid en natuur gaan natuurlijk hand in hand.

Beeld: BARTS

Ook de selectie van materialen en breitechnieken is uiteenlopend voor de nieuwe collectie. Zo kun je van alles verwachten, van ribcord tot zachte teddy en van ‘pied de poule’ tot paisley designs. Afwisseling en diversiteit zijn een resultaat van een creatief ontwerpproces waarbij onze ontwerpers de vrijheid hadden zich helemaal uit te leven.

Beeld: BARTS

Stapje verder in duurzaamheid

Om te genieten van onze vrijheid is het extra belangrijk dat we zuinig zijn op onze planeet en de omgeving om ons heen. Voor het samenstellen van de nieuwe collectie en de gebruikte materialen zijn we daarom weer op zoek geweest naar duurzame alternatieven. Zo hebben we nog een stap gezet richting het verduurzamen van onze collectie. Op deze manier kunnen wij als BARTS, samen met onze klanten, zorgen voor een mooie en langdurige toekomst vol met warme winteraccessoires. Wij zijn klaar voor deze winter en de velen die nog zullen volgen!