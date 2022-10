Belda Lloréns & Ecolife: drie nieuwe ontwikkelingen in de meest innovatieve duurzame garen

Belda Lloréns, pionier op het gebied van duurzame garen drie vrijwel geen negatieve gevolgen hebben voor het klimaat, blijft zich inzetten voor innovatie. De Spaanse fabrikant, met meer dan 65 jaar ervaring en 65.000 m2 aan productiefaciliteiten, is een toonaangevende speler in de sector van de open-end-spinnerijen. Het bedrijf biedt met het merk Ecolife, dat vorig jaar de status klimaatneutraal verwierf, gecertificeerd duurzame en gerecyclede producten waarbij veel water, energie, plastic en CO2 wordt bespaard. Francisco Mataix, uitvoerend directeur van Belda Lloréns presenteert de nieuwe producten.

Beeld: Belda Lloréns

Wat zijn de huidige trends op het gebied van duurzaam spinnen?

We leven in een enigszins onzekere tijd. De huidige prijzen zijn onderhevig aan marktinflatie als gevolg van wat er momenteel in de wereld gebeurt. We zien de circulaire economie echter groeien, zoals de “post-consumer”; recycling die we in onze garen gebruiken. Aan de andere kant vragen steeds meer merken en consumenten om transparantie en daarom bieden wij met behulp van blockchain-technologie voor elk van onze producten een zeer belangrijke traceerbaarheid van onze garen in de hele toeleveringsketen.

Welke nieuwe producten introduceert u dit jaar?

We brengen drie nieuwe producten op de markt: EHemp, EGec en EDenim.

EHemp is een garen van 30% hennep en 70% biologisch katoen (of 70% Tencel). Hennep vereist een minimale hoeveelheid pesticiden, heeft zeer weinig water nodig, is antibacterieel en absorbeert 22 ton CO2 uit de atmosfeer. De plant beschermt niet alleen tegen de UV- stralen van de zon, maar kan in alle grondsoorten worden verbouwd. We hebben het hier over een zeer veelzijdig en uiterst duurzaam materiaal.

Beeld: Belda Lloréns

EGec is gemaakt van 50% Good Earth Cotton, een katoen dat meer CO2 opneemt dan het uitstoot. Met behulp van FibreTrace-technologie is het materiaal traceerbaar, en het bevat 50% gerecycleerd katoen (of 50% Tencel). Dit garen verbruikt 20% minder water dan conventioneel katoen.

Beeld: Belda Lloréns

EDenim is samengesteld uit 50% biologisch katoen, 50% gerecycled katoen en post-consumer denim. Het is verkrijgbaar in drie kleuren zonder kleurstoffen, omdat de kleur afkomstig is van post-consumer gerecycled denim. Dit garen bespaart maximaal op water (72%), CO2-uitstoot (59%), energie (56%) en chemicaliën (99%).

Beeld: Belda Lloréns

Welke merken maken gebruik van de producten van Belda Llórens en Ecolife?

Al onze merken vragen om transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketen, zoals Ecoalf, El Ganso, Blue Banana, Ganni, Diesel, Hugo Boss, Inditex, H&M, Decathlon, Lacoste en Kering, om er een paar te noemen. Het is belangrijk om erop te wijzen dat duurzaamheid voor ons niet alleen een vraag is van vezels of materialen, maar ook onder andere een kwestie van bedrijfs-DNA, weten waar de grondstof wordt geproduceerd, onder welke arbeidsomstandigheden en wat de gevolgen zijn voor het milieu.

Beeld: Belda Lloréns

Wat zijn de bestsellers van Ecolife?

Onze bestsellers zijn zeer gewild in de textielsector. Onze EPolycot van gerecycled polyester- en katoengaren, bespaart 98% op water. EBestCotton, het meest duurzame gekleurde (zonder kleurstoffen) katoen op de markt, is niet meer weg te denken uit de collecties van veel modemerken. Het product is gemaakt van biologisch katoen (50%) en gerecycled katoen (50%). Bovendien is de kleur van de garen afkomstig van gerecycleerd katoen, waardoor het gebruik van chemische kleurstoffen wordt vermeden. Dan is er ook nog ECotton, een garen van 60% gerecycled katoen en 40% BCI-katoen. En onze EViscosa, de eerste GRS- en Ecovero- gecertificeerde viscose.

Welk advies zou u geven aan textiel- en modebedrijven die hun collecties duurzamer en ethischer willen produceren?

Duurzaam hoeft niet duurder te zijn. Ik zou de merken willen zeggen om de sprong te wagen, want in deze sector is er geen weg terug. We moeten met de stroom meegaan en bewuster worden. Maar om een productiemethode te veranderen, moet je alles opnieuw overwegen, het anders zien. Een duurzame modeproductie kent meer beperkingen. Er moet worden geproduceerd volgens een ecologisch ontwerp en, uiteraard, in meer redelijke hoeveelheden. Be part of the change!

Ecolifebybelda.com

Contact: emovement@beldallorens.com