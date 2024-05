‘Belgische modemerken gecontroleerd op greenwashing, waarschuwingen uitgedeeld’

Diverse Belgische modemerken zijn door het Belgisch instituut Federale Overheidsdienst Economie (FOD) gecontroleerd op greenwashing. Zo zijn JBC, Van de Velde, Xanders en Torfs onder de loep genomen, zo blijkt uit onderzoek van de media De Morgen en Apache. Ook zijn er waarschuwingen uitgedeeld.

In het jaar 2022 werden diverse bedrijven gecontroleerd door de FOD, waaronder meerdere modebedrijven. Enkele hiervan kregen een waarschuwing. De Morgen en Apache sprak tussen mei 2023 en april 2024 met twaalf modebedrijven waarvan zeven een controle kregen en vijf een waarschuwing. De merken vertellen ook tegen de media hoe hun communicatie is aangepast sinds de controle.

Merken JBC, Woody, Xandres en modegroep Van de Velde kregen een waarschuwing, zo blijkt uit het artikel. Merken die wel gecontroleerd werden maar geen waarschuwing kregen zijn onder andere Schoenen Torfs en Duror. De gewaarschuwde bedrijven hebben de communicatie rondom duurzame initiatieven aangepast, zo melden ze tegen De Morgen en Apache, met diverse voorbeelden. Modemerk JBC zal eind mei een nieuwe duurzaamheidscommunicatie lanceren die naar eigen zeggen de richtlijnen meer in acht neemt.

Internationaal groeit de aandacht voor greenwashing. Meerdere nationale autoriteiten werpen een kritische blik op uitingen van bedrijven. Zo meldde Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder al dat dergelijke claims van H&M, Decathlon misleidend zijn en werd Zalando op de vingers getikt door de EU.. De bedrijven hebben echter wel aanpassingen gedaan nadat de autoriteiten hen wees op de misleidende claims.

Een andere opvallende zaak is die tegen Primark in Nederland. Na melding van een consument deed de Reclame Code Commissie onderzoek naar diverse uitingen van Primark in Nederland. De zaak betrof zes verschillende uitingen van de keten. Over het gros van de claims werd aangegeven dat de gecommuniceerde doelen van Primark niet helder genoeg aangeven dat het ambities zijn en niet al een reeds behaald resultaat. Over één uiting werd geoordeeld dat een claim onvoldoende hard wordt gemaakt.