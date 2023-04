Belgische schoenenmerk Morobé lanceert genderneutrale collectie

Het Belgische schoenenmerk Morobé lanceert zijn eerste genderneutrale collectie. Het merk streeft, naar eigen zeggen, altijd naar inclusie en diversiteit in mode. “Deze collectie vormt een natuurlijk verlengstuk van de ambitie om mode te ontwerpen voor iedereen”, zo schrijft Morobé in het persbericht.

De collectie bevat zomerse schoenen in diverse stijlen die door alle genders gedragen kunnen worden, zo staat in het persbericht. De schoenen zijn elegant, speels, gesofisticeerd, eigentijds en tijdloos. De prijzen van de schoenen beginnen vanaf 400 euro.

De collectie is verkrijgbaar in geselecteerde multibrand winkels, in de Morobé boetieks in Antwerpen en Knokke, en via de webshop.

Morobé is van oorsprong een merk dat zich op de elegantie en sensualiteit van de vrouw richt. Het merk werd in 2015 opgericht in Antwerpen door Virginie Morobé die haar collecties ‘een ode aan vrouwelijkheid in al zijn contrasterende facetten’ noemt. Nu komt daar de aandacht voor genderneutraliteit bij.

Morobé lanceert eerste genderneutrale collectie. Beeld: Morobé