Belgische voetbalclub ontkent plagiaat: "Shirt is geïnspireerd op Antwerpse mode"

Belgische voetbalclub Beerschot heeft met een officieel statement gereageerd op de beschuldigingen van plagiaat betreffende het nieuwe voetbalshirt. Diana al Shammari beschuldigde de club ervan het bloemenpatroon gekopieerd te hebben.

Al Shammari staat op Instagram bekend als ‘thefootballgal’. Op haar account verrijkt ze voetbalshirts met borduurwerk. Ze heeft in het verleden samengewerkt met de Rode Duivels, Bayern München, Manchester City en Adidas. Nu is eenzelfde soort borduurwerk verschenen op het shirt van Beerschot. Volgens Al Shammari is er sprake van kopiëren.

Ze reageerde onder de eerste Instagrampost waarin Beerschot het nieuwe shirt onthulde. Vervolgens reageerde de CEO van Nova, het productiebedrijf van de shirts, daaronder en ontstond er een woordenwisseling. De CEO gaf toen aan dat ze contact hebben gezocht met de ontwerper voor een samenwerking, maar geen antwoord hebben gekregen. Het bedrijf is daarop op eigen houtje verder gegaan. Shammari dringt aan op een regeling met Beerschot, maar mocht deze er niet komen dan zal ze juridische stappen ondernemen.

De officiële verklaring van Beerschot zet dingen in een ander licht. De club begint met te stellen dat het ontwerp volledig onafhankelijke is ontworpen en dat het niet geïnspireerd is op specifieke ontwerpen van een derde partij.

“Dit shirt is ontstaan tijdens een interne designbespreking, geïnspireerd door Antwerpen, de rijke modegeschiedenis van de stad en bekende ontwerpers. Bloemenmotieven maken al tientallen jaren deel uit van de Antwerpse mode. Denk aan het werk van Dries Van Noten en andere ontwerpers die wereldwijd bekend staan om hun florale stijlen.” De club schrijft tevens dat de paarse viool, die te zien is op het shirt, symbool staat voor Beerschot. “Het resultaat is een eigen ontwerp, voortgekomen uit verschillende invloeden en design ideeën.”

Of het nog komt tot juridische stappen vanuit Al Shammari, waar ze eerder op hintte als er geen regeling getroffen zou worden, is op dit moment onduidelijk.