Berlijnse modeweek: Digitale ridders, rollenspellen en een terugblik op de kindertijd

De Berlin Fashion Week kreeg in het voorjaar/zomer 2026 seizoen extra aandacht dankzij labels zoals Ottolinger en David Koma. Met 37 shows is het programma wellicht korter dan in andere modemetropolen, maar de Duitse hoofdstad onderscheidt zich doordat de ontwerpers dicht bij de tijdgeest werken en belangrijke, actuele thema's in hun collecties aansnijden.

Hoewel sommige ontwerpers de catwalk gebruikten voor duidelijke, letterlijke statements, domineerden introspectie, het bevragen van genderrollen en inspiratie uit vervlogen tijden de voorjaar/zomer 2026 collecties.

Introverte romantiek

Het Berlijnse merk Richert Beil sneed in voorgaande seizoenen vaak radicale, ongemakkelijke en actuele thema's aan. Voor voorjaar/zomer 2026 ogen zowel de collectie als het thema zachter. Hun verhuizing naar een nieuwe studio nemen de oprichters als aanleiding om de blik onder de titel en het concept 'Milieuschutz' op hun directe omgeving te richten. Ze gebruiken de term als metafoor om na te denken over de bescherming van "waarden, methoden en ideeën" die in de snelheid en aan de oppervlakte van het huidige modesysteem ten onder gaan.

Richert Beil voorjaar/zomer 2026 Credits: Tomm Funk

De collectie van Richert Beil probeert de poëzie te behouden door zowel romantisch als precies te blijven. Tailoring keert terug als centraal element met traditionele snitten, uniformen en klederdracht elementen, vaak geflankeerd door florale motieven. Zijden broeken en blouses met handgemaakte kant creëren een gevoel van intimiteit. Gezien de fragiele tijden voelt het betekenisvol om te reflecteren op persoonlijke waarden.

In de laatste outfit op de catwalk is het concept duidelijk te zien. Het geluid van regen tijdens de show neemt af. Een ouder model betreedt de vochtige ruimte in een zwarte, lange latex manteljurk, waarvan de zwarte bloemen aan de mouw en zijkant de zwaarte verlichten. In deze tijden is bescherming nodig, maar tegelijkertijd is poëzie essentieel om de hoop te behouden.

Van links naar rechts: Milk of Lime, Marke Credits: Andreas-Hofrichter

Ook bij andere labels voelt de zoektocht naar romantiek terughoudend. Een koor van belletjes aan een zwarte, kanten top luidt de catwalk van Milk of Lime in, gevolgd door andere detailrijke looks met poëtische nuances en een T-shirt met de zin: "I demand Poetry." In onrustige tijden kan het verlangen naar poëzie al een politiek statement zijn.

In de voorjaar/zomer 2026 collectie van Marke is romantiek eveneens een belangrijk thema. De collectie verkent de verboden liefdesverhalen van queer jongeren. Ontwerper Mario geeft het thema echter een lichtere en vrolijkere noot. De silhouetten worden zachter, bloemen verschijnen op de mouwen van de jassen en zijn niet langer verborgen in de geheime liefdesbrieven; kleine papieren rolletjes die de styling van de eerste looks completeerden.

Rollenspel

Het spelen met de codes van mannenmode was niet alleen terug te zien bij Marke. David Koma toonde voor het eerst de mannenmodecollectie van zijn merk in Berlijn en speelde eveneens met identiteiten en beelden van moderne mannelijkheid, en dat in drievoud. De titel van de collectie, 'I love David', verwijst niet alleen naar hemzelf, maar ook naar voetballer David Beckham en het klassieke beeldhouwwerk David van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo. De collectie bevatte laag uitgesneden, licht gewassen jeans uit de jaren 2000, David-souvenirschorten en een met pailletten bezet krijtstreeppak. Deze items nodigen uit tot een gesprek over het mannelijke imago, het idool en het individu.

Het Berlijnse label GmbH herbedacht op subtiele wijze ook de codes van mannenmode: van cape-hemden en crop tops tot delicate, roze katoenen shorts. Ontwerpster Marie Lüder speelde met rollen in haar collectie, maar verdraaide de klassieke figuren uit sprookjes en sagen in de context van een moderne metropool. De heldin is misschien de alleenstaande moeder en de prinses een satire op mannelijkheid, aldus de toelichting bij de collectie van Lueder.

Van links naar rechts: GmbH, Marke, Lueder voorjaar/zomer 2026 Credits: Finnegan Koichi Godenschweger voor Berlin Fashion Week, Andreas Hofrichter, Finnegan Koichi Godenschweger voor Berlin Fashion Week

Ook de identiteiten van vrouwen werden bevraagd. Clara Miramon wijdde haar collectie aan de vaak onzichtbare zorgverleners en combineerde uniformen van verpleegkundigen uit de jaren zestig en orthopedisch design met gerimpelde stoffen en geregen korsetten. Laura Gerte stortte zich in de complexiteit van vrouwelijke ervaringen met nauwsluitend mesh, gescheurde jersey en gedrapeerde T-shirts.

Van links naar rechts: Lueder, Laura Gerte, Clara Miramon voorjaar/zomer 2026 Credits: Finnegan Koichi Godenschweger & James Cochrane voor Berlin Fashion Week

Terug naar de kindertijd

Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Gaza en gezien de genocide, toonde GmbH een zeer persoonlijke collectie waarvoor de ontwerpers Benjamin Huseby en Serhat Isik diep in hun kindertijd doken. "We probeerden spel en plezier te belichamen, terwijl we werden geconfronteerd met wanhoop", schrijft het duo in hun pamflet bij de show "Imitation of Life".

GmbH duikt in de kindertijd voor voorjaar/zomer 2026. Credits: Finnegan Koichi Godenschweger

De titel van de show verwijst naar het gevoel van Huseby en Isik dat ze slaapwandelaars of geesten zijn in het licht van de wreedheid in de wereld. In deze tijden van "morele ineenstorting" voelen ze zich niet langer verbonden met de realiteit, ook al zijn de ontwerpen ontworpen voor alle aspecten van het leven, echt of nep.

Ze ontleenden elementen uit hun kinderkostuums voor de besnijdenisceremonie voor de collectie – zoals sjerpen of de Turkse spreuk "Masallah". Deze spreuk wordt gebruikt om dankbaarheid uit te drukken voor iets moois of een positieve gebeurtenis. Het wordt ook gebruikt om ongeluk af te wenden – GmbH plaatste de spreuk op de zoom van cropped T-shirts.

Sommige volwassenen klampen zich vast aan jeugdherinneringen als een vorm van ontsnapping – deze observatie was mede de inspiratiebron voor Sia Arnika's SS26-collectie. Het resultaat was kleding die te strak en te onthullend was op plekken waar dat niet hoorde, alsof het uit geheugen in plaats van logica was gemaakt. SFO1G richt voor lente/zomer 2026 ook de blik naar binnen, met als doel de collectieve nostalgie naar de intense tienerjaren vast te leggen.

Digitale ridders

Het label Lueder presenteerde zijn collectie in een digitale middeleeuwse mythologische wereld, waar ridders het opnemen tegen een metalen draakmonster. Een bardszang luidt de show in; kabouterhoeden en streetwear-harnassen maken net zo goed deel uit van deze wereld vol onverwachte wendingen als beschermende capuchons en talismanische riemgespen. De catwalk verweeft zo geschiedenis, verbeelding en performance.

Lueder voorjaar/zomer 2026 Credits: Finnegan Koichi Godenschweger voor Berlin Fashion Week

Middeleeuws ridderschap en de digitale wereld zijn ook de inspiratiebronnen voor Iden, dat zijn ontwerpen presenteerde als installatie tijdens Berlin Fashion Week.

De installatie van Iden combineert de ridderfiguur met digitale prints. Credits: Celine Witon voor Fashion Council Germany