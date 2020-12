Best of 2020: Achtergrond artikelen

Best of 20...

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt. Een selectie van lezenswaardige achtergrond stukken gepubliceerd in 2020 over digitalisering, made-to-order mode en de veranderende modeweek.

Juli 2020 - Terwijl de wereldwijde pandemie in maart toesloeg, reageerde Shanghai Fashion Week snel door over te schakelen op digitaal met 150 ontwerpers en merken die hun collecties online presenteerden via een livestream, waarbij 2,75 miljoen dollar aan goederen werd verkocht aan 11 miljoen kijkers. Deze vindingrijkheid te midden van corona-paniek schiep een voorbeeld, maar de eerder teleurstellende digitale Londen Fashion Week ondermijnt die winst.

Lees hier meer.

Juli 2020 - Vermindering van de uitstoot van kooldioxide, biologisch afbreekbare stoffen, oplosbare garens, het zijn allemaal belangrijke oplossingen, maar wel kleine oplossingen voor een groter probleem. Het is dweilen met de kraan open, want waar het probleem rondom de duurzaamheidsproblematiek van de industrie uiteindelijk op neerkomt is simpel: er wordt teveel kleding geproduceerd.

Lees hier meer.

Juli 2020 - De mode-industrie begon zijn digitale verschuiving al lang voor het uitbreken van het coronavirus, maar de pandemie heeft dat proces ongetwijfeld versneld en de industrie gedwongen zich snel aan te passen. In dit artikel bekijkt FashionUnited enkele manieren waarop de mode industrie digitaliseert zoals de digitalisering van producten, processen en evenementen en ook bedrijven die het voortouw nemen in het digitale proces.

Lees hier meer.

Augustus 2020- Hoewel we artistieke expressie vaak associëren met een indivdu – een ontwerper of kunstenaar geïsoleerd op zijn ivoren toren – bundelen creatievelingen steeds vaker hun krachten. Zowel op creatief vlak als voor de communicatie, presentatie en werkplek. Want voor elke creatieve samenwerking geldt: het geheel is meer dan de som der delen. Wat levert deze kruisbestuiving op? Hoe versterken de verschillende individuen elkaar? FashionUnited gaat in gesprek met drie jonge modecollectieven: Das Leben am Haverkamp, Reconstruct Collective en Gamut.

Lees hier meer.

Beeld: Virgil Abloh, via LVMH

Augustus 2020 - 38 grote bedrijven in de mode- en beauty-industrie zijn een partnerschap aangegaan met het recent opgerichte Black in Fashion Council (BIFC). Het BIFC werd eind juni in het leven geroepen door Lindsay Peoples Wagner en Sandrine Charles, met het doel samen te werken met modebedrijven en hen aan te sporen inclusiviteit en diversiteit tot topprioriteit te maken. Het BIFC aan dat al 38 bedrijven zich bij de organisatie hebben aangesloten, waaronder Farfetch, Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Gap.

Lees hier meer.

Februari 2020 - Aan elke trend in de mode komt een einde, en op zo’n moment gaan we door naar het next best thing. Eind veertiger jaren heersten formele mode en de haute couture-esthetiek. Deze looks domineerden het modebeeld en leidden tot de groei van confectiekleding, aangezien klanten uiteindelijk meer toegankelijke en goedkopere maar toch luxe mode gingen eisen. Daarna kwam het doorsijpel effect. De Europese modehuizen deden iets extravagants, het vond zijn weg naar Amerikaanse boetieks en warenhuizen, en vervolgens sijpelde het door naar betaalbare varianten.

Lees hier meer.

Beeld: eigendom Lagatta

Maart 2020 - Wereldwijde mode-zoekmachine Lyst becijferde dat het aantal zoekopdrachten naar duurzame materialen die gewoonlijk in activewear worden gebruikt, jaar na jaar stijgen: tegenover 2018 werd er 102 procent meer naar econyl gegoogeld, 130 procent naar de gerecycleerde vezel repreve, 42 procent naar tencel en 52 procent naar biologisch katoen. Ook de zoekopdracht 'duurzame sportkleding' staat op een recordhoogte, een stijging van 151 procent in 2019 in vergelijking met het jaar voordien. FashionUnited spreekt met Go as Ur, Nunu, Lagatta, Juttu en BeBillie.

Lees hier meer.

Maart 2020 - In het epicentrum van de modeindustrie, Frankrijk, waarvan de hoofdstad naar verwachting de ‘Sustainable Capital of Fashion’ van 2024 zal worden, was het aantal producten dat als ‘vegan’ wordt bestempeld eind januari met 132 procent gegroeid. In de Verenigde Staten bedroeg dat groeipercentage 63 procent en in Groot-Brittannië 43 procent, aldus Edited. Denemarken, de thuisbasis van het toonaangevende duurzame mode-event Copenhagen Fashion Summit, wordt naar verwachting een pionier op het gebied van vegan mode. Daar nam het aantal vegan items met 42 procent toe op jaarbasis.

Lees hier meer.

November 2020 - Velen van ons nemen de mogelijkheid die mode ons biedt om onszelf uit te drukken voor lief. Vanaf jonge leeftijd identificeren en verfijnen we het beeld dat we uitstralen naar anderen op subtiele, maar grenzeloze manieren. De brede waaier aan opties kan ons onafhankelijkheid en een gevoel van onoverwinnelijkheid geven. Maar wat als de enige kleding die beschikbaar is, er voor zorgt dat u voor een jongen wordt aangezien terwijl u zich identificeert als een vrouw? Dit was het geval voor de mode-alumni en oprichter van Short Favour, Dru Presta. Als iemand van geen standaard lichaamslengte heeft zij jarenlang op de kinderafdeling gewinkeld, maar ze had een hekel aan de kleuren en patronen van meisjeskleding, waardoor ze vaak jongenskleding kocht.

Lees hier meer.

April 2020 - Als we iets hadden gemerkt, iets hadden gezegd, iets hadden gedaan dan zouden de eigenaars van de Rana Plaza-fabriek, onder druk van lage prijzen en flinterdunne marges, hun arbeiders niet terug naar binnen hebben gestuurd, een gebouw in dat duidelijk onveilig was. Waarom weigerden de arbeiders dan zelf niet om weer aan het werk te gaan? Waarom hebben ze hun vakbondsvertegenwoordigers er niet bij betrokken? Omdat er voor hen geen vertegenwoordiging is. En omdat wanneer je van zulke flinterdunne marges moet leven en nauwelijks je kinderen kunt voeden, je dus je eigen leven riskeert voor een miezerig loon.

Lees hier meer.

Juni 2020 - Afstuderen in de mode tijdens de coronacrisis: hoe werkt dat eigenlijk? FashionUnited sprak vier modestudenten in hun afstudeerjaar: Katja Ravina en Leonore Boeke, bachelorstudenten Fashion Design aan het Amsterdam Fashion Institute (Amfi), en Inge Vaandering en Hanakin Henriksson, studenten van de bachelor Textiel & Mode aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.

Lees hier meer.

Beeld: Britse Fashion Council

Juni 2020 - Inkopers moeten zich voor het eerst oriënteren zonder dat zij collecties fysiek kunnen zien. Stoffen kunnen niet worden aangeraakt, het is niet mogelijk te zien hoe kledingstukken om het het lichaam vallen of hoe ze bewegen als ze worden gedragen. Bijzondere details of USP’s van een design kunnen niet van dichtbij worden bewonderd en er is geen tactiele beleving. Dat betekent een nieuwe werkwijze voor inkopers, waarbij sociale afstand gepaard gaat met vele nieuwe uitdagingen.

Lees hier meer.

September 2020 - Een aantal van de ontwerpers waarvan de zangeres creaties heeft gedragen zijn Afrikaans, waarvan twee Ivoriaanse vrouwen: Lafalaise Dion en Loza Maléombho. Dion werd bekend in 2018 dankzij haar creaties die kauri’s en Afrikaanse spiritualiteit centraal stellen, Maléombho gebruikt lokale stoffen om vrouwen te laten stralen. Naast hun nationaliteit hebben de twee ontwerpers nog iets gemeen: het is niet de eerste keer dat ze met Beyoncé samenwerkten.

Lees hier meer.

November 2020 - De belangrijkste beweegreden van Kiki Niesten om de ‘open letter to the fashion industry' te ondertekenen is simpel: “Omdat het een zeer positieve zaak zou zijn om een aantal vastgeroeste patronen in de fashionindustrie te veranderen”, vertelt ze schriftelijk aan FashionUnited. “De inkoop én verkoop in de winkels zou veel meer synchroon moeten lopen met de seizoenen, en niet driekwart jaar vooruitlopen, zoals het zich nu ontwikkeld heeft.” Het ‘see now, buy now’-principe is hier een extreem voorbeeld van.

Lees hier meer.

Beeld: Erdem

December 2020 - The show must go on. Het catwalkseizoen van lente/zomer 2021 was de meest hybride tot nu toe, met een mix van digitale presentaties, lookbooks en fashion films die allen tot een succes gerekend mochten worden. Dankzij de digitalisatie van de modeweken konden reisbeperkingen en social distancing nageleefd worden. Visuele media zorgde er niet alleen voor dat het publiek de shows vanaf een afstand kon bekijken, maar het gaf ook de ontwerper de mogelijkheid te spelen met verschillende vormen van presenteren zoals een discours of ervaring. De ‘post-show’ dialoog van Miuccia Prada en Raf Simons was een grote hit, evenals de fashion film van John Galliano en Nick Knight voor Maison Margiela, waar drama en theater een bijzondere diepte gaven aan de showervaring.

Lees hier meer.

Juli 2020 - Wat veelal gezien werd als iets negatiefs aan de sport-industrie, wordt nu benijd: het vasthouden aan de traditionele collectie-cycli met alleen een SS- en FW-collectie. Hoewel ook in de sportbranche verschillende leveringsperiodes zijn, komt een nieuwe collectie per maand - of zelfs snellere cycli - bijna nooit voor. Traditionele sportretail heeft simpelweg niet de capaciteit om meer dan een keer per seizoen nieuwe collecties te bestellen. Er is zelfs geen interesse in, want sport draait vooral om technische innovaties, en die hebben meestal zo veel uitleg nodig dat ze vaak lang in de winkel moeten hangen totdat ze de consument bereiken.

Lees hier meer.

Hoofdbeeld: Fjällräven