Binnenkijken: couture en kunst Claes Iversen tentoongesteld in hotel MAI

Voor de collectie heeft Iversen de vijf sleutelstukken uit de alledaagse kledingkast elk doorontwikkeld tot vijf spectaculaire silhouetten. Zo transformeerde Iversen de sweater tot een reeks volumineuze, gelaagde creaties, waarin het basisconcept al bijna niet meer te herkennen is. Wie goed kijkt ziet echter de ronde schouders, capuchons en veters die zo kenmerkend zijn voor de sweater. “Ik wil laten zien dat deze items meer kunnen zijn dan gewone mode”, zei de ontwerper tijdens de opening van de expositie.

Claes Iversens transformaties van het overhemd. Foto: FashionUnited

Over de totstandkoming van de collectie zei Iversen: “In haute couture is er creatief bijna teveel mogelijk. Dan zijn er beperkingen nodig.” Om zichzelf restricties op te leggen maakte hij voor de collectie gebruik van slechts twee stoffen: Flou, een dun, zijdeachtig polyester, en Mikado, een steviger, stijver polyester. De innovatieve materialen werden ontwikkeld in Japan. “Door klassieke, archetypische kledingstukken te ontleden en transformeren via een vastomlijnd stappenplan en met beperkte materiaalkeuze, vond ik juist onbegrensde inspiratie”, stelt Iversen in het persbericht over de couturepresentatie. De combinatie van texturen zorgt in de collectie voor dynamische contrasten. Sommige stukken zijn daarnaast uitvoerig bewerkt met borduursels en kralen. In de collectie zijn honderden uren handwerk gaan zitten.