Britse retailorganisatie stelt richtlijnen op voor gebruik label ‘vegan’ op producten

Het British Retail Consortium, een Britse retail organisatie, heeft richtlijnen opgezet om te verzekeren dat producten die als ‘vegan’ worden aangeprijsd, ook werkelijk diervrij zijn. De richtlijnen zijn samengevat in The Voluntary Guideline on Veganism in Fashion.

In de richtlijnen zijn verschillende vragen verzameld die retailers zichzelf moeten stellen voordat ze een product het label ‘vegan’ geven. Zo moet een product niet alleen geen leer, wol en zijde gebruiken maar moet ook gelet worden op dierlijke componenten in de lijm, verf en chemicaliën. Items zouden ook een alternatief moeten zijn voor producten die normaal gesproken dierlijke materialen gebruiken.

“Een product labelen als vegan is een complex process waarbij retailers meer vragen dan ooit moeten stellen. Het gaat niet alleen over het gebruik van leer, wol, maar ook over het gebruik van lijm, verf en andere meer verborgen elementen,” aldus de British Retail Consortium. “Dit betekent dat retailers terug moeten naar hun leveranciers en de juiste vragen moeten stellen over de ruwe materialen om deze individueel als ‘vegan’ te bestempelen.”