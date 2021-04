Buurvrouw als model voor Nederlands fashionlabel ꓥs We ꓥre

Het jonge, Nederlandse women’s fashion label ꓥs We ꓥre doet haar naam eer aan. Vanaf nu gebruikt het merk enkel nog foto’s van ‘echte’ dames. In alle soorten en maten. Onbewerkt. Zoals ze zijn. Sinds een paar dagen stralen ze op de website van ꓥs We ꓥre; acht ‘echte’ dames. Oprichtsters Femke De Klerk – Evers en Kristel Berkhof zijn er trots op. Kristel: “Deze dames zijn zoals jij en ik, de buurvrouw of een collega. Van 157 cm lang tot 180 cm en van XS tot en met XL. Allemaal even mooi. Ieder op haar eigen manier. Onze kleding gedragen op een wijze die bij hen past. Dit is de basis van ꓥs We ꓥre, je bent mooi zoals je bent.” Het duo bleef zelf niet achter. Femke: “Het was voor ons beiden een hobbel om te nemen, we staan allebei niet graag voor de camera, maar ook wij hebben ons laten fotograferen. Het zou hypocriet zijn geweest om dat niet te doen. Practise what you preach.”

Bewust anders

Al lang voor de lancering van ꓥs We ꓥre begin 2020, was voor Femke en Kristel duidelijk dat ze het anders wilden aanpakken dan anderen. Femke: “We hebben bewuste keuzes gemaakt. Zo is ꓥs We ꓥre 100% Nederlands. Alles wordt hier bedacht, ontworpen én gemaakt. We gaan niet mee in vluchtige trends. Slow fashion, daar staan we voor. We brengen tijdloze, eigenzinnige items. Elk kledingstuk wordt gekenmerkt door een verrassende twist, groot of klein. Het uiterlijk en de kwaliteit maken dat je onze kleding jarenlang draagt.” Kristel vult aan: “En natuurlijk valt over smaak niet te twisten. We kunnen niet bij íedereen in de smaak vallen. We zijn tenslotte zoals we zijn.”

Over ꓥs We ꓥre

ꓥs We ꓥre is een tijdloos, eigenzinnig en 100% Nederlands women’s fashion label dat vrouwen gunt dat zij zichzelf mogen én kunnen zijn. Daarom is het mogelijk om alle items te verkrijgen in de maten XXS tot en met XXL.