C&A combineert mode-hoogtepunten uit 180-jarig bestaan in ‘archief collectie’

C&A lanceert voor zijn 180-jarige jubileum de ‘Archive Collection’. De collectie is samengesteld uit de meest succesvolle mode-hoogtepunten van de afgelopen decennia, zo is te lezen in het persbericht van C&A.

Met een terugblik naar de geschiedenis, slaat C&A -naar eigen zeggen- een spannende brug tussen het verleden en het nu. De ‘Archive Collection’ bevat de stijl die zich tussen 1950 en 1990 afspeelde.

Foto: C&A Archiv

“We hebben de C&A-archieven dag in dag uit bestudeerd en bijzondere details vastgelegd die de geschiedenis van het bedrijf voortzetten en als een rode draad door de decennia lopen. Nauwkeurige fabricage en aandacht voor detail waren cruciaal bij het creëren van deze collectie”, meldt Ginnetta Di Blasio, ontwerper bij C&A.

De collectie start in mei 2021 met een ‘Mini Collection’ die is geïnspireerd door fijne pasteltinten. Di Blasio meldt in het persbericht dat de rebelse geest van de jaren zestig tot uiting zal komen in de Mini Rock-collectie. Daarnaast zal de collectie overeenkomen met de tijd waar we nu in leven: “Mijn absolute favoriet is de Charlotte-rok. Het vertegenwoordigt de jaren zestig als geen ander model en laat zien hoe tijdloos kleding en stijlen kunnen zijn. “

C&A is in 1841 opgericht door de broers Clemens en August Brenninkmeijer in Nederland en begon als een klein linnen- en katoenfabriek. 180 jaar later heeft het bedrijf meer dan 1400 vestigingen in 18 landen.

De producten van de “Archive Collection” zijn van mei tot november 2021 verkrijgbaar in de C&A-webshop en in het Duitse filiaal in Hamburg-Altona. Of de collectie ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn, is bij FashionUnited nog niet bekend. De redactie heeft hiervoor contact opgenomen met C&A. Dit artikel zal aangepast worden zodra dit bekend is.