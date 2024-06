Chanel verschijnt op Parijse modeweek zonder Virginie Viard

Bijzonder. Chanel hield dinsdag haar haute couture-show, slechts drie weken na het zeer abrupte vertrek van creatief directeur Virginie Viard na bijna 30 jaar bij het merk.

Viard werkte jarenlang samen met de legendarische Karl Lagerfeld voordat ze na zijn overlijden in 2019 het roer overnam.

Vorig jaar zag ze toe op een recordomzet van bijna 20 miljard dollar. Maar, er broeide al maanden een crisis met sceptische gezichten op de eerste rij en gemompel tijdens haar shows dat ze steeds repetitiever werden. Begin juni werd ze dan ook zonder pardon de laan uitgestuurd.

De 62-jarige Viard kreeg dinsdag niet eens een zwanenzang. Ze werd niet genoemd in de shownotities, waarin stond dat de nieuwste collectie was gemaakt door de 150 ambachtslieden van het atelier in de Rue Cambon.

Het was een typisch verfijnde en theatrale collectie, uitgevoerd in de Opera Garnier, met middeleeuwse capes, avondjurken met pofmouwen, matador outfits en een fluwelen smoking naast de klassieke tweeds van het huis - met een vleugje Lagerfeld-achtig vinyl.

Viards tijdperk leek in mei gedoemd toen een 'cruise'-show halverwege het seizoen in Marseille geen indruk maakte op fans - het ongewone koude weer aan de Côte d'Azur hielp ook niet mee.

"Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Slechte snitten en stoffen? De schoenen", protesteerde een internetgebruiker. Een ander noemde het "lui".

Een maand later werd haar vertrek op een onelegante manier aangekondigd - midden in de nacht bekendgemaakt aan de vakpers.

De in Parijs gevestigde ontwerper Lutz Huelle vertelde AFP dat hij sympathie had voor haar situatie. "Ongeacht wat men denkt over haar werk van de afgelopen vijf jaar, bevond ze zich in de verre van eenvoudige situatie dat ze van de ene op de andere dag een van de grootste en meest geliefde ontwerpers bij het grootste merk ter wereld moest vervangen - een letterlijk onmogelijke taak," zei hij. "Ik kan me niet voorstellen dat Karl al die jaren met iemand zou samenwerken als die persoon geen geweldig werk zou leveren."

Discreet aanwezig

Viards overname werd destijds gezien als een tijdelijke aanstelling, hoewel ze pas de derde creatief directeur in de 114-jarige geschiedenis van Chanel was, na Lagerfeld en oprichtster Gabrielle "Coco" Chanel.

Altijd eenvoudig gekleed, in een T-shirt en een zwarte broek, was ze een veel discretere aanwezigheid dan "The Kaiser", bekend om zijn provocerende uitspraken. Haar shows waren veel minder spectaculair dan Lagerfelds extravaganza's en commentatoren waren vaak zeer kritisch over haar snitten en smaak. Dat schrikte kopers nooit af, die nog steeds naar Chanel-winkels stroomden - de omzet steeg vorig jaar met 14,6 procent tot 19,7 miljard dollar. De verkoop van confectiekleding steeg met 23 procent tijdens Viards vijfjarig mandaat. "Het onderstreepte het feit dat het merk veel sterker is dan de individuele ontwerper," schreef Business of Fashion.

De modewereld richt zich nu op haar favoriete tijdverdrijf - speculeren over wie haar zal opvolgen. Een van de namen die de ronde doen is Hedi Slimane (Celine), bekend om zijn rockesthetiek, wat de mogelijkheid van een overstap naar herenmode voor het eerst doet rijzen. Andere mogelijkheden zijn de Franse ontwerpers Marine Serre of Simon Porte Jacquemus, die beiden veel succes hebben gehad met hun eigen merken. Pierpaolo Piccioli, die vier maanden geleden Valentino verliet, en de Britse Sarah Burton, die de trouwjurk van prinses Catherine ontwierp, worden ook gezien als mogelijke kandidaten.