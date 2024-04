Chileense ambachtslieden en ontwerpers maken collecties met afval van textielstortplaatsen

Ongeveer 44 Chileense ontwerpers en ambachtslieden nemen deel aan de Runway Fashion Design Challenge. Het doel van het programma is om kledingstukken van textielstortplaatsen in de Tarapacá-regio te hergebruiken en een nieuw leven te geven door middel van modecollecties.

Creatieve mensen verzamelen textielafval in de Chileense woestijn. Credits: Runway Fashion Design

Het programma "Runway Fashion Design Tarapacá Circulair en Duurzaam" (RFD) werd gelanceerd door Johana Fernández. Als industrieel ingenieur van opleiding met een diploma in de mode-industrie en in mode- en luxecommunicatie, wil ze "het belang benadrukken van het creëren van programma's om slow fashion en bewuste consumptie te promoten en ook de zichtbaarheid vergroten van die merken die met hun nieuwe concepten concurreren met de mainstream merken die bijna 90 procent van de markt innemen", legde de organisatie uit in een persbericht.

Creatieve mensen verzamelen textielafval in de Chileense woestijn. Credits: Runway Fashion Design

Collecties met textielafval

In Tarapacá, een regio in het noorden van Chili, werkte een groep ambachtslieden en ontwerpers samen om textielafval om te zetten in modecollecties om de circulaire economie te bevorderen. Meer dan drie maanden lang hebben ze ongeveer 242 kilo kleding van de stortplaats gered om er nieuwe modestukken van te maken.

Creatieve mensen verzamelen textielafval in de Chileense woestijn. Credits: Runway Fashion Design

De presentatie van deze collecties zal plaatsvinden als onderdeel van een internationale catwalk op 12 april op het strand van Cavancha, aan de kust van de gemeente Iquique. Een jury bestaande uit de Spaanse ontwerpers Juan Carlos Mesa, Ágatha Ruiz de la Prada en Jesús Reyes en vier nationale experts, de directeur van het programma, Johana Fernández, de ontwerpers Cris Miranda en Lupe Gajardo, de directeur van de Andes Fashion Week, Leticia Faviani en de zeebioloog Paola Nelson, zal de twee winnaars selecteren. Zij zullen hun ontwerpen presenteren tijdens de Andes Fashion Week in Santiago de Chile. De beste collecties krijgen de kans om verkocht te worden op internationale platformen.

"Deze uitdaging is een kans om de manier waarop we in Chili met de textielproblematiek omgaan volledig te veranderen," legt Marcela González, een van de deelnemers aan het project, uit.

Directeur Johana Fernández wijst op haar beurt op het belang van het programma en de activiteiten, zoals het bezoeken van stortplaatsen voor microtextiel om kleding te redden voor het maken van de collecties. Fernández: "De deelnemers hebben kledingstukken gevonden die in goede staat en praktisch nieuw waren en waarvan zelfs het label niet was verwijderd voordat ze werden weggegooid. Ze zijn nooit verkocht en gewoon in de woestijn achtergelaten. RFD lost een deel van het probleem op door deze kledingstukken een nieuwe waarde te geven door middel van creativiteit en het creëren van een collectie op hoog niveau."

Creatieve mensen verzamelen textielafval in de Chileense woestijn.Credits: Runway Fashion Design