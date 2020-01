COMMON HEROES introduceert nieuwe herfst/winter 2020 collectie

In iedere jongen zit een held. Altijd op weg naar het volgende avontuur. COMMON HEROES brengt een stijl die onze helden zelfvertrouwen geeft en de energie -to be everyday heroes!

Het is tijd voor een nieuwe ontdekking. Neem jij de lead?

Tijdens ons nieuwe avontuur, proberen we zo min mogelijk onze voetprint op de aarde achter te laten. Wij gebruiken voornamelijk biokatoen en weten precies waar en door wie onze collectie geproduceerd wordt. COMMON HEROES is daarmee nog echt niet het braafste jongetje van de klas, we streven er wel naar. Net als onze Heroes blijven we leren en ontdekken, altijd op zoek naar een volgende verbeterende stap.

Het COMMON HEROES avontuur begint op 12 januari 2020, tijdens de beurs ‘sunday school’. Daar zullen we twee leveringen herfst/winter 2020 presenteren voor jongens.

Een collectie met een zeer gevarieerde keuze in kwaliteiten, stylen en technieken. zoals lichtgewicht french terry, premium interlock, garment dye en bonded jersey. Tevens is er een sterk aanbod in denims, chino’s en sweatpants. Een nieuwe stijl, die geen avontuur in de weg zal staan. Alles cool maar vooral beschaafd. Wij schreeuwen niet, wij doen!