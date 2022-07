Conscious luxury met J label

Sensualiteit, authenticiteit en zelfverzekerdheid, dat ademt de ‘conscious luxury’ collectie voor lente zomer 2023. De positieve en inclusieve kijk op mode zet zowel de makers als draagsters van deze collectie in hun kracht. Een sfeer van verre oorden en lokaal ambachtswerk levert een inspirerende collectie op van stuk voor stuk eyecatchers in zachte poedertinten en knallende contrastkleuren.

Conscious luxury

Bewuste keuzes zijn de nieuwe luxe. Als alles mogelijk is, waarom dan niet kiezen voor een gevoel van luxe waar ook nog eens alles en iedereen in de keten beter van wordt? De collectie is gemaakt van zachte, duurzame stoffen die comfortabel aanvoelen en soepel om het lichaam vallen. Het leven mag elke dag gevierd worden, de wereld kan wel wat positiviteit gebruiken.

J label, dames collectie SS23, eigendom van het merk.

Sexy Sustainability

Een minimale ecologische voetafdruk, gecertificeerde en diervriendelijke grondstoffen, transparantie en ethisch verantwoorde productie. Dat is J label. Neem deel aan de missie om het leven van zowel de maker als de draagster mooier te maken. Aan elk kledingstuk werken gemiddeld 60 paar handen en elk stuk vertelt een eigen verhaal. Daarom dragen de items de namen van de makers die met veel liefde en zorg aan de collectie werken. En niets is zo empowering als een vrouw die dit met trots draagt. Trots op haar lijf, trots op haar keuzes. Zo maken we sustainability sexy!

J label, dames collectie SS23, eigendom van het merk.

Moeiteloos mooi

‘Wie mooi wil zijn, moet zichzelf zijn’. dat is de gedachte achter de collecties van J label. Vrouwen mogen zich alle dagen zelfverzekerd, vrouwelijk en comfortabel voelen. De jurken en blouses geven flatteuze, verfijnde silhouetten waarin iedereen op zijn mooist is, ongeacht maat of leeftijd. Elk item heeft eigenzinnige details en kan gemakkelijk veelzijdig gedragen worden, of je nu een casual koffiedate hebt of een chic diner. Geïnspireerd door vrouwen die sterk zijn in hun zachtheid. Vrouwen die geven en nemen en die onafhankelijk zijn in hun keuzes.