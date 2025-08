Copenhagen Fashion Week: Een frisse wind uit het noorden

Copenhagen Fashion Week is van start gegaan met de nieuwe collectie voorjaar/zomer 2026 en brengt al op de eerste dag een frisse wind uit het noorden naar de Europese modewereld. Een licht briesje met negligés en vloeiende stoffen ontmoet een krachtige windvlaag met sportieve elegantie.

De merken OpéraSport, Bonnetje en Forza Collective laten zien hoe uit deze twee windrichtingen nieuwe energie wordt gewonnen.

OpéraSport

OpéraSport SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Awa Malina Stelter en Stephanie Gundelach brengen het nachthemd naar het zwembad. Tussen een glijbaan en blauw betegelde zwembadvloer sturen de makers van OpéraSport de modellen de catwalk op.

Koraalachtige ruches, transparante en lichte, vloeiende stoffen in heldere tinten zoals babyblauw en turquoise creëren het beeld van een zeemeermin die aan land is gekomen. Sportieve looks, waaronder een geborduurd badpak, worden gecombineerd met een nonchalante, maar tegelijkertijd chique garderobe.

Bonnetje

Bonnetje SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bonnetje recyclet oude pakken en combineert ze in een nieuwe vorm. Met het hergebruik van materialen wil het Kopenhaagse merk een statement maken tegen de wegwerpmaatschappij. Hoewel het merk Deens is, is de naam wel degelijk Nederlands. De oprichters ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Het moment dat ze oude pakken gingen verzamelen vonden ze allerlei bonnetjes in de zakken. In een van de eerste pakken zat een Nederlands bonnetje, dat ze deed denken aan hun link met Nederland.

Voor de SS26-collectie ‘Breakable’ (breekbaar) integreert het merk negligés met ruches in deze aanpak. De zijdeachtige stoffen verschijnen in verschillende vormen en kledingstukken met asymmetrische snitten en worden geïntegreerd in een moderne office-look met blazers, blouses en jurken van verschillende lengtes.

Forza Collective

Forza Collective SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Forza Collective benadrukt de contrasten tussen vloeiende jurken en dichtgeknoopte zakelijke kleding en plaatst ze tegenover elkaar. Zo volgt op een lange, wit glinsterende jurk met spaghettibandjes een donker, sterk getailleerd pak. Transparante jurken met subtiele ruches en plooien worden gecombineerd met hemdjurken met plooirokken. Opvallende cut-outs en meer onthullende kledingstukken worden afgewisseld met een volumineuze, hooggesloten trenchcoat. De stropdas loopt als een rode draad door de collectie, zowel in zijn oorspronkelijke vorm als een geknoopt accessoire als een zelfstandig, kort topje.

De Copenhagen Fashion Week loopt nog tot en met 8 augustus en biedt een gevarieerd programma met modeshows, presentaties, evenementen en lezingen. In de komende dagen tonen merken zoals Han Kjøbenhavn, Henrik Vibskov, Baum und Pferdgarten, Marimekko en Rotate hun SS26-collecties.