'Copenhagen Fashion Week gaat collecties met exotische huiden en veren verbieden'

Copenhagen Fashion Week doet vanaf volgend jaar collecties met exotische huiden of veren in de ban. Het nieuws wordt gemeld door Business of Fashion.

De stap weerspiegelt de groeiende aandacht van de mode-industrie voor controversiële materialen, waarbij de Deense hoofdstad ernaar streeft om het voortouw te nemen op het gebied van milieuvriendelijke praktijken. Merken die deelnemen aan het evenement zullen moeten voldoen aan strengere duurzaamheidsnormen, waaronder het gebruik van duurzamere materialen en ontwerpen die repareerbaar en recyclebaar zijn, aldus Business of Fashion.

Op dit moment schrijft de Copenhagen Fashion Week voor dat ontwerpers zich moeten houden aan "slimme materiaalkeuzes", wat inhoudt dat collecties voor minimaal 50 procent moeten bestaan uit gecertificeerde, geprefereerde of nieuwe generatie duurzame materialen, evenals materialen die zijn geüpcycled, gerecycled of gemaakt van deadstock. Daarnaast voldoet CPHFW aan de REACH-richtlijn van de EU, die tot doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen chemische risico's door een lijst van verboden stoffen op te stellen. Bovendien is Kopenhagen aangewezen als bontvrij. CPHFW zei dat het merken zal ondersteunen bij het voldoen aan deze vereisten, waarbij de nieuwe normen begin volgend jaar van kracht zullen worden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.