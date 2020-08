De vijf highlights van Copenhagen Fashion Week SS2021

Gisteren was de laatste dag van de Copenhagen Fashion Week die dit seizoen van 9 tot en met 12 augustus in hybride vorm plaatsvond: digitale en fysieke shows wisselden elkaar af. Daarmee liet de Scandinavische modeweek zien dat een volledig fysieke fashion week zo vlak na de Corona-crisis nog niet mogelijk is, maar dat het best mogelijk is om weer shows te houden. Door veel digitaal te laten zien, kunnen bovendien ook inkopers en journalisten die nog niet kunnen reizen alles volgen en hoopt Copenhagen Fashion Week daarnaast een nieuw publiek te bereiken, waaronder ook consumenten.

Het was nog even onzeker of de modeweek voor het lente-/zomerseizoen van 2021 wel zou doorgaan. Maar uiteindelijk werd de modeweek alleen een paar dagen later gehouden dan gepland. CEO van de Copenhagen Fashion Week, Cecilie Thosmark, zei hierover in een persbericht: “De Copenhagen Fashion Week is een uniek en essentieel platform voor de verkoop en export van Scandinavische mode. Door deze week slechts een paar dagen later door te laten gaan hopen we de modeindustrie te kunnen helpen.”

Op het schema stonden veel oude bekende, waaronder Ganni, Stine Goya, Gestuz, Selected, Baum und Pferdgarten, Samsøe en Samsøe en By Malene Birger, maar ook merken die niet eerder op Copenhagen Fashion Week showden, zoals Whyred en Marimekko.

Copenhagen Fashion Week SS2021: een recap

1. Ganni

Het immens populaire Ganni dat zijn populariteit voor een groot deel te danken heeft aan slimme samenwerkingen met influencers, koos nu voor een samenwerking met zeven verschillende creatieven. Het Deense merk gaf hen de opdracht mee om te laten zien hoe de komende tien jaar er uit gaan zien en toonde hun werk in een expositie. Zo maakte fotograaf Rosie Marks levensgrote cutouts, was er een dansfilm te zien door choreograaf Maria Wahlberg en maakte Hayley Blomquist een handgebreide sculptuur van oude Levi’s jeans. Ook was er een pop-up shop waar de Ganni x Levi’s upcycled collectie te koop was.

2. Selected

Het merk Selected maakte bekend dat ze zowel met de mannenlijn Selected Homme als met de vrouwenlijn Selected Femme een nieuwe richting inslaan. Voortaan draaien de collecties om tijdloze items van hoge kwaliteit en het merk gaf het begrip ‘tailoring’ een nieuwe invulling en showde dat in een video .

3. Samsøe en Samsøe

Ook Samsøe en Samsøe koos voor een presentatie in videovorm . De film voor de SS21-collectie werd ‘Local Love’ genoemd en laat de buurt in Kopenhagen zien waarop de nieuwe collectie geïnspireerd is: Nørrebro. Het iś een van de meest multiculturele buurten van Kopenhagen en met deze fashion film laat Samsøe en Samsøe het echte Nørrebro zien.

4. Baum und Pferdgarten

Baum und Pferdgarten koos wel voor een klassieke catwalkpresentatie en liet zich inspireren door de film ‘The woman who fell to earth’ uit 1976 waar ook David Bowie in meespeelt. Het merk wilde onderzoeken wat het vandaag de dag betekent om mens te zijn in een wereld die steeds meer digitaal wordt. De collectie viert net als Bowie individualiteit en zelfvertrouwen en viel op door interessante prints en jasjes, broeken en rokken in okerkleurig vegan lakleer.

5. Stine Goya

De modefilm die Stine Goya maakte, was misschien wel de mooiste van deze editie van Copenhagen Fashion Week en is een viering van diversiteit en de LGBTQ community. Geïnspireerd op Netflix-serie Pose en de bijbehorende ballroom scene, zien we zowel acitviste Amelia Hoy, als modellen als werknemers van Stine Goya voguen en dansen in haar nieuwe kantoor. De collectie is met een clash van kleuren als lila en geel en zebraprints al net zo vrolijk. Als het aan de Deense ontwerper ligt, dansen we vrolijk de toekomst in.

Beeld via Facebook: 1. Baum und Pfergarten, 2. Ganni door Rose Marks, 3. Selected Femme, 4. Samsøe en Samsøe, 5. Baum und Pferdgarten, 6. Stine Goya