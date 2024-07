De afwezigheid van diversiteit op de mannenmodeweek

De mannenmodeweken in Florence, Liaam en Parijs zijn afgelopen en er is één ding dat alle modeshows in de verschillende steden gemeen hadden: Mannen met een gemiddelde maat of grotere maten waren bijna volledig afwezig. Dit roept niet alleen vragen op over de toewijding van de industrie aan diversiteit, maar onderstreept ook een aanzienlijke kloof tussen de aspirerende beelden van mode en de realiteit van de consumentenbasis.

Vogue Business bekeek 65 shows tijdens de SS25-presentaties van herenmode. Van de 3.099 looks in Milaan en Parijs was een verbluffende 98,5 procent te zien in maten onder de europese maat 48, een lichte stijging ten opzichte van 98,3 procent vorig seizoen. Modellen met een gemiddelde maat (EU 48-54) waren goed voor slechts 1,3 procent, een daling ten opzichte van 1,5 procent, terwijl de vertegenwoordiging van grote maten (EU 56 plus of meer dan XL) statisch bleef op 0,2 procent.

Deze homogeniteit staat in schril contrast met de wereldwijde gezondheidstrends. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat wereldwijde obesitas bij volwassenen sinds 1990 meer dan verdubbeld is, waarbij 43 procent van de volwassenen van 18 jaar en ouder in 2022 als overgewicht werd geclassificeerd.

De implicaties van dit gebrek aan representatie zijn verstrekkend en kunnen onrealistische lichaamsnormen in stand houden en kansen missen om verbinding te maken met belangrijke marktsegmenten. Het is ook in tegenspraak met de vermeende omarming van diversiteit door de industrie op andere gebieden, zoals raciale en etnische vertegenwoordiging.

Tekenen van verandering

Hoewel sommige opkomende ontwerpers en nichemerken een inclusieve benadering hanteren, is echte verandering afhankelijk van leiderschap van de belangrijkste spelers in de industrie. De catwalk, een platform om grenzen te verleggen, moet nu zijn geest van innovatie uitbreiden naar het vieren van de diversiteit van de mannelijke vorm in al zijn variaties.

Terwijl de mode-industrie worstelt met veranderende maatschappelijke attitudes en de consumentenvraag naar representatie van de maatschappij toeneemt, wordt de weerstand tegen verandering steeds meer onhoudbaar. De weg vooruit vereist gezamenlijke inspanningen van ontwerpers, casting directors, mode media en consumenten om schoonheidsnormen opnieuw te definiëren en een breder scala aan lichaamstypes in herenmode te presenteren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door AI, bewerking door Sylvana Lijbaart.