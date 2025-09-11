De Bijenkorf past duurzaamheidsclaim aan na waarschuwing ACM

Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt een scherp oog op onduidelijke duurzaamheidsclaims. Warenhuis De Bijenkorf heeft na een waarschuwing van ACM de website aangepast, zo is te lezen in een bericht.

ACM oordeelt dat de Bijenkorf algemene en vage claims gebruikte. Hier gaat het om ‘duurzame producten’, ‘lagere milieu-impact’ en de filter met ‘duurzame keuzes zonder voldoende onderbouwing. Dit gebeurde vooral bij kleding en cosmetica.

De Bijenkorf heeft na de waarschuwing van ACM direct de claims aangepast of verwijderd.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij juichen het toe als bedrijven communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen. Ze moeten wel duidelijk zijn over de inhoud van de duurzaamheidsclaims en deze goed onderbouwen, zodat consumenten duurzamere keuzes kunnen maken. Vandaar dat wij bedrijven als de Bijenkorf aanspreken op het gebruik van vage en algemene claims. Consumenten hebben alleen houvast aan claims die kloppen en die ze begrijpen.”