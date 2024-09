De mode categoriewinnaars van ‘ABN Amro Retailer of the Year’ 2024

De categorieprijzen van de ‘ABN Amro Retailer of the Year’ awards zijn weer uitgereikt. In totaal zijn er 60 categoriewinnaars, maar FashionUnited zet voor u de modebedrijven op een rij.

Bij ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland’, die specifiek voor fysieke winkels geldt, vielen Zeeman (baby & kind), Norah (damesmode), Van Dal Mannenmode (herenmode), Lucardi (mode accessoires), Livera (ondermode), Bever (outdoor) en Schuurman Schoenen (schoenen) in de prijzen.

Bij ‘ ABN Amro Webshop Awards the Netherlands’ werden de prijzen uitgereikt aan Zeeman (baby & kind) , Je m’appelle (damesmode), Van Dal Mannenmode (herenmode), Lucardi (mode accessoires), Triumph (ondermode), Decathlon (outdoor en sport) en Schuurman Schoenen (schoenen).

Naast de categorieprijzen werd ook de ‘ABN Amro Newcomer Retail Award’ uitgereikt. Deze ging naar Mended. Mended is een Nederlandse duurzame mode start-up en wil de levensduur van kleding verlengen door middel van reparaties.

De ABN Amro Retailer of the Year verkiezing is echter nog niet helemaal afgerond. Op donderdag 7 november worden de prijzen voor overall winnaars bekend gemaakt. Alle winnaars van de categorieprijzen maken hier kans op.