De Myrna by NED Autumn Winter collectie 22 is onderscheidend, comfortabel en maakt je prachtig!

Lieve ondernemer, Bij deze presenteer ik met ontzettend veel trots de nieuwe wintercollectie 2022!Wij hadden tijdens het ontwerpen een ongelooflijke drive om onze, al succesvolle, brei- collectie uit te breiden met nieuwe modellen in prachtige kleuren. Ja, Myrna by NED blijft het merk dat uitermate geschikt is voor feestelijke gelegenheden, voor de zakenvrouw of voor de vrouw die zich iedere dag mooi wil kleden vanwege de unieke, internationale allure wat prints, kleuren en stoffen betreft; maar daarnaast heeft onze ontwerpster Astrid Ras haar creativiteit ingezet voor een grotere brei-collectie die vrouwelijkheid en comfort combineert en dus nonchalante klasse uitstraalt. De vrouw die houdt van kwaliteit en uniciteit zal zich ook in thuissituaties hiermee ‘on top of the world’ voelen. Zoals je van ons gewend bent blinken wij ook nu weer uit in een oneindige mix- and-match aan mogelijkheden wat wordt gerealiseerd vanwege prints en bijpassende uni’s waarvan de kleuren naadloos op elkaar aansluiten.

Mijn lijfspreuk ‘dare to be different’, komt in deze collectie volledig tot zijn recht. Want laten we eerlijk zijn: We willen toch allemaal uniek zijn en ons innerlijk via onze kleding ten toon spreiden?!Dompel je onder in een snoepwinkel van kleuren en Prints en voel de rek- en aaibare kwaliteit van de stoffen waarmee iedere vrouw zich wil omhullen.

Liefs Myrna

