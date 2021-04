De nieuwe stoffentrend die de mode-industrie bezighoudt: het Afrikaanse Kente

Abidjan- Een 15 minuten durende exclusieve show onthulde de Herfst-Winter 2021 mannencollectie van Louis Vuitton. De collectie laat verschillende originele stijlen zien, maar de een trok meer aandacht dan de ander. Dat waren de ontwerpen in Kente, die in korte tijd een veelbesproken onderwerp waren op Twitter. Op internet zijn twee kampen: zij die het creatieve genie van Virgil Abloh, de artistiek directeur herenmode bij Louis Vuitton, prijzen, en zij die kritiek hebben op de toe-eigening van de Ghanese cultuur door Louis Vuitton.

"Virgil Abloh komt uit Ghana en hij is ook de artistiek directeur van een groot kledingmerk, dus het gebruik van Kente zorgt ervoor dat hij kan verwijzen naar zijn eigen Afrikaanse afkomst. “Ik denk dat het volkomen legitiem is om een stof te gebruiken die bij zijn cultuur hoort, bij zijn Afrikaanse identiteit. Ik denk dat het belangrijk is dat Virgil Abloh dit doet om onze cultuur te introduceren in dit pantheon van de internationale mode", aldus Aristide Loua, de oprichter van het Ivoriaanse merk Kente Gentleman.

De controverse is echter niets vergeleken met de populariteit die deze kledingstukken genieten. Het laat ruimte voor het echte onderwerp: mode over de grenzen heen. De ultieme bekroning voor de ontwerper is dat een van zijn kledingstukken in Kente wordt gedragen door de Afro-Amerikaanse dichteres en nieuwe sensatie Amanda Gorman op de cover van de mei-editie van de Vogue US.

Een jaar eerder werd Kente gedragen door leden van het Amerikaanse Congres om het racisme in de Amerikaanse samenleving aan de kaak te stellen na de moord op George Floyd. Voor Afro-Amerikanen is kente een symbool van hun Afrikaanse identiteit.

Maar wat is Kente en waarom is er zoveel ophef over deze stof? Om de symbolische en culturele waarde van Kente, ook wel Kita genoemd, te begrijpen, moet je een lange weg afleggen. Ongeveer 6.000 km reizen vanaf de Benelux, naar Ghana en Ivoorkust. Daar begon het verhaal van Kente bij de Akan en Kru volken, voor wie Kente symbool staat voor macht en adel. Het is een stof die vroeger door de bourgeoisie werd gedragen tijdens grote ceremonies. Vooral mannen weven Kente, door draden van zijde en katoen van verschillende kleuren te mengen. De weefmethoden verschillen van streek tot streek. Maar let op bij het kiezen van Kente. De kleuren zijn belangrijk. Zo staat geel symbool voor geld en rijkdom, groen voor voorzichtigheid en wit voor vrede en zuiverheid.

"Traditionele Kente-stoffen worden meestal gezien als stoffen die alleen gedragen worden bij traditionele ceremonies of gebeurtenissen. Met mijn merk wil ik dat doorbreken: ik biedt moderne kleding gemaakt met onze traditionele stoffen", vertelt Marthe N'Guessan, de oprichtster van het merk Céchémoi. "Het is onze identiteit, het is onze cultuur en we zijn het aan onszelf verplicht om die nu te promoten en er het beste van te maken door moderne kleding met deze traditionele stoffen aan te bieden. Céchémoi bestaat nu bijna vier jaar en ik zie dat de mode verandert, de vraag naar kleding gemaakt met traditionele stoffen is groot en daar kunnen we alleen maar blij om zijn".

Kente, een symbool van de lokale cultuur?

"Wij blijven het promoten, want een van onze doelstellingen is dat overheidsambtenaren en zelfs hun agenten en officiële vertegenwoordigers van het land deze kleding in functie dragen", legt Marthe N'Guessan uit. Dit is een ambitie die in Ghana wellicht veel eerder zal worden gerealiseerd dan in Ivoorkust. In augustus 2020 kondigde de Ghanese regering de oprichting aan van een Kente-dorp om de productie van deze stof te stimuleren en zo ook de lokale en internationale markten beter te bedienen. Dit project, dat wordt beheerd door de Royal Kente Weavers and Sellers Association, loopt nog steeds.

Een ambitieus initiatief dat herinnert aan een project dat in 2019 in Burkina Faso is opgezet. De Faso Dan Fani ("traditionele nationale geweven stof" in de taal van Dyula), een traditionele Burkinese stof, werd door de minister van Handel en Ambacht opgezet. Dit is een manier voor het land om deze stof van 100 procent katoen te exploiteren en tegelijkertijd namaak te bestrijden. Hiermee kan ook de markt die jaarlijks meer dan 50 miljard CFA Francs (of meer dan 76 miljoen euro) opbrengt, ook beter worden gecontroleerd.

