De nieuwste collectie van OLVI’S staat in het teken van ‘slow fashion sustainably’

In de snelle modewereld van vandaag, gedreven door verkoop en snellere leveringsopties, verkorten bedrijven hun doorlooptijd ten koste van hun werknemers. Wij bij Olvi's zijn een slow fashion luxe merk met een verbazingwekkende levertijd van slechts 4 tot 8 weken voor maatwerk dameskleding. Het hebben van onze eigen productiefaciliteit geeft Olvi's volledige controle over hun toeleveringsketen en zorgt voor bestellingen met snelle en duurzame leveringen.

Dat gezegd hebbende, waren de afgelopen maanden een eye-opener voor industrieën en sectoren. Een ongunstige situatie waarop niemand was voorbereid, doet ons het belang begrijpen van een toeleveringsketen met vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid.

Via onze laatste campagne hebben we bij Olvi's besloten om een ode te brengen aan de mensen achter de schermen van ons merk. De campagne is geschoten in onze eigen productiefaciliteit. Het belicht dit seizoen ons hele productieteam, om een ​​gevoel van empathie op te wekken en ons vertrouwen in hen gerust te stellen!

Met trots presenteren we Olvi's nieuwste collectie: "Meraki"

“Iets doen met ziel, creativiteit en/of liefde: iets van jezelf in je werk stoppen”

Deze collectie is speciaal en persoonlijk, ontworpen om te vieren en transparanter te maken. De harmonieuze mix en selectie van kleuren in deze collectie zullen je humeur en geest opbeuren en je aansporen om uit te kijken naar mooie tijden van feest.

Olvi's is kenmerkend voor het Franse stretch kant dat te zien is in verschillende lijnen en ontwerpen. De collectie bestaat uit Olvi's chique koninklijke avondjurken in diepblauw en groen, ontworpen voor onvergetelijke avonden. Daarnaast zien we een mix van speelse warmgekleurde body-con jurken met ruches aan de onderkant.

Olvi's, een internationaal luxemerk met aanwezigheid in meer dan 30 landen wereldwijd, heeft de kracht erkend om verandering teweeg te brengen. We staan ​​pal en trots achter onze nieuwste campagne die een eerbetoon is aan al onze mensen die ons maken tot wie we zijn.

We zijn wat we dragen, waar we in geloven en waar we voor vechten.

Duurzame groei is geen optie meer, maar een plicht.