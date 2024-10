Denimtrends: De nieuwste wassingen en afwerkingen voor SS25

Nu we vooruitkijken op de vernieuwingen van denim voor het SS25-seizoen, blazen de kruispunten van handwerk, expressie en duurzaamheid nieuw leven in het geliefde en altijd populaire kledingstuk. Vooral in het geval van wassingen en afwerkingen, die consequente aandachtspunten van nieuwheid en interesse blijven. Van een nieuwe kijk op distressing tot diep verzadigde indigokleuren; ontwerpers en leveranciers maken gebruik van deze opkomende wassingen en afwerkingen voor denim en zorgen ervoor dat de resultaten draagbaar en relevant blijven voor groeiende markten. Tot slot hebben ze invloed op het komende jaar. Beschouw deze selectie als een catalogus voor wat komen gaat.

Over de Guest Contributor FashionUnited & FASHION SNOOPS (FS) zijn een samenwerking aangegaan om belangrijke verschuivingen te onderzoeken die van invloed zullen zijn op consumenten, omdat we allebei geloven dat het essentieel is om je te informeren over toekomstige inspiraties, zakelijke verschuivingen en ontwerpstrategieën. In dit rapport, geschreven door Nia Silva, Director of Materials bij FS, onderzoeken we Emerging Denim Washes + Finishes voor het Spring Summer 2025 seizoen.

Tijdloze eigenschappen

16 Arlington SS24 (links), Tommy Hilfiger SS25. Credits: Fashion Snoops.

Leveranciers doen hun uiterste best om zich te ontworstelen aan de snelle trendcycli die door sociale media worden ondersteund. In plaats daarvan zetten ze de industrie onder druk om zich te richten op kwaliteit en tijdloze waarde voor denim wassingen en afwerkingen. Goed vervaardigde en ongecompliceerde denims in zowel zware als lichtere chambray-stijl blijven dit seizoen essentieel - met een breed scala aan wassingen, van superdonkere overdyes tot “bijna witte” blauwe wassingen, is het doel hier om een gevoel van gemak en draagbaarheid te omarmen dat universeel aanvoelt. Met deze ongecompliceerde focus geven ontwerpers ook prioriteit aan een verfrissend gevoel van functionaliteit voor denim. Op de recente catwalks gaf het merendeel van de collecties de voorkeur aan schone oppervlakken, zoals werd benadrukt door 16 Arlington en Sacai, maar subtiele fades en whiskering, belangrijke kenmerken bij Tommy Hilfiger, werden ook overwogen - waardoor een casual verfijning aan stevige oppervlakken wordt gegeven.

Romantische versiering

Marques Almeida SS25 (links), Ermanno Scervino SS25. Credits: Fashion Snoops

Een zachte indruk van versiering wint snel terrein, waarbij de romantische schoonheid van handwerk wordt samengevoegd met dramatische aankleding voor nieuwe denims. Door middel van kleine details of all-over behandelingen blijven denimleveranciers, in het bijzonder Isko, Outside, Fashionart en Sharabati, collecties onthullen met afwerkingen die gedetailleerd, sierlijk en erfstuk-geïnspireerd zijn door het gebruik van bloemrijke afscheidingsmotieven, etherische pastelkleuren en het mengen van stukjes materiaal als een manier om de stoere kenmerken van denim te verzachten ten gunste van een meer vrouwelijke focus. De meest opvallende bevestigingen van deze verschuiving op de catwalks van SS25 waren de terugkeer van jacquardgeïnspireerde borduursels en devoré burnout-effecten, die een nieuw tijdperk van denim in damesmode weerspiegelen.

Speelse expressiviteit

Schiaparelli SS25 (links), Stella McCartney SS25. Credits: Fashion Snoops.

Ontwerpers en leveranciers hebben dringend behoefte aan een oppepper en richten zich op nieuwe uitingen van denim creativiteit met artistieke en vrolijke technieken die opvallen om de goede stemming te verhogen. Terugkijkend op klassieke ontwerpcodes transformeren gelaagde, versierde en door kleurstoffen geobsedeerde oppervlakken anders eenvoudige stoffen in geestige en fantastische kunstwerken die het koesteren waard zijn. Op de catwalk was het optimisme weer helemaal terug, met oogverblindend glanzende oppervlakken en fluwelen afwerkingen die zich uitstrekten tot de denimcollecties van Schiaparelli en Stella McCartney.

Vanuit het oogpunt van de leverancier verleggen veredelaars zoals Garmon de grenzen van creatieve vrijheid, met name door middel van metallic-coatingtechnieken waarbij PFD-stoffen zorgvuldig worden geverfd en vervolgens afgewerkt met metallic folies voor een uniek, bijna schilderachtig effect voor inkopers.

Rough & Ready

Diesel SS25 (links), Ferrari SS25. Credits: Fashion Snoops.

Een van de meest opvallende seizoensgebonden verschuivingen in afwerking voor SS25 krijgt vorm in de vorm van grungier en gritter denim oppervlakken. Zelfs luxe huizen als Burberry en Balenciaga interpreteren hun kijk op stoerheid en uitdagendheid in directionele denim looks. Naadloos overgaand van casual naar formele settings, afhankelijk van de hoeveelheid verf of distressing die is toegepast, wordt de angstige denim esthetiek uit het verleden nu geüpdatet met een meer actiegerichte en relateerbare kijk. Bij Diesel bijvoorbeeld werd denim opnieuw naar nieuwe hoogten getild met hun SS25-collectie in een zee van afval. De creatief directeur van het merk, Glenn Martens, staat bekend om zijn creatieve, vaak extreme, denimtoepassingen en wilde dit seizoen de complexiteit van circulariteit in de mode benadrukken en Diesels toewijding aan het verfraaien van het proces met een indrukwekkende herbewerking van archiefstoffen, laser distressing en een showset die bedekt was met 14.800 kg denimresten die later opnieuw zouden worden gebruikt in toekomstige collecties. Op dezelfde manier was de focus op hergebruik en reparatie met patroonvormende rafels, patchwork en agressieve chemische wasbeurten ook een belangrijk hoogtepunt bij Ferrari en KNWLS.

Gezien de toenemende veelzijdigheid en expansiviteit van denimstijlen bij leveranciers en ontwerpers, is het geen verrassing dat SS25 een van de meest richtinggevende was- en finishseizoenen tot nu toe lijkt te worden.

