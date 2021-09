De 'Rock Chic' couture à porter collectie van ST.APE

Geen seizoenen, het gebruik van deadstock (toevoegen; “stoffen”) en de introductie van een totaal nieuw concept: couture-à-porter. ST.APE introduceert haar nieuwe couture-à-porter collectie, waarbij de volledige collectie is ontworpen en geproduceerd in het eigen atelier op de Cornelis Schuyt in Amsterdam. Voor de collectie is gebruikgemaakt van deadstock van de meest luxe mills in Italië waar ook stoffen voor Chanel, Dior en Versace (Zou je de merknamen willen verwijderen en vervangen door: Andere grote designer merken) worden ontwikkeld.

De huidige collectie is geïnspireerd op de Rock & Roll cultuur, maar dan met een zeer chique twist. Zwart en wit zijn nadrukkelijk aanwezig in de huidige collectie. Het zijn neutrale, serene kleuren die makkelijk in elkaar gemixt kunnen worden en natuurlijk perfect passen bij de algehele identiteit van ST.APE. Toch is er zeker plaats voor kleur in toekomstige collecties.

Waar staat deze collectie nou voor? Chef d'atelier Jonathan Christopher (Woolmark Prize winnaar en in het verleden werkzaam bij onder andere Karl Lagerfeld) omschrijft de collectie als 'Rock Chic'. ST.APE gaat over het mixen van uitersten en het maken van contrasten. "De couture-à-porter collectie is een mix van vrouwelijk en mannelijk. Zoals een tailored pants met volants en een mouwloos oversized blazer. Ook gebruiken we bijzondere stoffen zoals bonded denim met neopreen. De pasvormen gaan van sexy en aanpasbaar naar rock chique. Mooie detaillering als een jumpsuit met een korset gemaakt van een pinstripe denim, of in een velours denim. Alles wordt ontworpen met het ST.APE handschrift in het achterhoofd. Rock chique, sexy en sophisticated maar met een twist."

Over elk detail wordt nagedacht met als resultaat een vernieuwde aanpak op het gebied van productie, branding en distributie. Tevens is door deze manier van werken de collectie in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Het is zelfs mogelijk om op afspraak met onze Chef d’atelier een persoonlijk ontwerp te maken en te ontwikkelen. Door de aanwezigheid van de catwalk en de champagnebar is het oud Franse salon gevoel helemaal terug in klein Parijs te Amsterdam.