De top vijf herenmode looks van FW21

De digitale herenmodeshows en presentaties voor herfst/winter 2021 zijn inmiddels weer voorbij. Voor FashionUnited reden om de vijf belangrijkste looks voor het komende seizoen op een rij te zetten.

Het Statement breisel

Uitgesproken kleuren en interessante motieven zijn onmisbaar voor statement breisels en werden daarom door verschillende ontwerpers omarmd voor hun FW21 collecties. De meest vernieuwende collecties maakten uitbundig gebruik van diverse dessins met trendy truien met een speels en uiterst opvallend karakter. Een bruin met felrode trui van Jil Sander gaf de look uitstekend weer: uitgesproken, retro en comfortabel. Bij JW Anderson zorgde een trui met viooltjesmotief, compleet met bijpassende korte broek, voor een beetje vreugde.

Het Vrijetijdspak

Lemaire, FW21

Samen met formele kleding behoren stijve pakken met een strakke snit tot het verleden. Daarvoor in de plaats is een zachtere, meer ontspannen versie gekomen, met tactiele stoffen en de focus op casual en comfort. Niemand doet dit beter dan Lemaire, waar lagen zachte katoenen en wolmix stoffen in aardetinten werkkleding met kleding voor thuis combineerden, eenvoudig maar met genoeg verfijning om de stukken ook buiten de deur te kunnen dragen. Ruimvallende pasvormen maken deze stukken draagbaar, met net genoeg ‘slouch’ en structuur voor iedere situatie.

Het Modekoopje

Louis Vuitton, FW21

Ieder seizoen levert stukken op die onmiddellijk herkenbaar zijn vanwege hun ontwerp, waardoor deze verheven worden tot ‘must-have’ mode-items. Het kan om een opvallende accessoire gaan of de esthetische kracht van losse catwalk items die de modeliefhebber ertoe aanzetten het artikel te kopen of de aankoop ervan tenminste te kunnen rechtvaardigen. De lange onderbroeken of de leren bomberjacks in de FW21 collectie van Prada zijn hier goede voorbeelden van, alsook de brede, kleurrijke riemen van Louis Vuitton en de samenwerking van Dior met de Schotse kunstenaar Peter Doig. De iPhone-ketting van Fendi is het ultieme voorbeeld van de ‘tiny bag’-rage binnen de herenmode.

De Urban Cowboy

Y Project, FW21

Creatief directeur van Y/Project, Glenn Martens, is een ware liefhebber van denim en zijn ‘urban cowboy’ verwijzingen voor FW21 doen onze harten sneller kloppen. Haal het decoratieve weg en wat overblijft zijn moderne chaps, jeans met geborduurd cowboylaars-details en veel mooie Western-verwijzingen die we willen dragen zodra we het huis weer uit mogen.

Return of the Mac

Of in dit geval de Mackintosh-regenjas of trenchcoat, een basis bovenkledingstuk dat veelvuldig te zien was in de FW21 collecties. Louis Vuitton presenteerde ruimvallende en oversized trenchcoats, terwijl bij Dries van Noten de klassieke jas van gabardine in moderne legerstijl gesneden was. Bij Ermenegildo Zegna zagen we een versie met enkele knoopbies zoals we die van oudsher kennen, waardoor het verstandig lijkt om te investeren in een vertrouwd, klassiek model waar je nog jarenlang plezier van zult hebben.

Hoofdbeeld: Jil Sander, FW21. Overige beelden via Catwalk Pictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.