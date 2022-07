Deblon Sports: ‘Je krijgt in de mode maar één kans en die wil je niet verpesten’

Luxe sportkleding om vrouwen zowel binnen als buiten de gym een fijn en zelfverzekerd gevoel te geven. Dat is waar Deblon Sports in is gespecialiseerd. Het merk groeit flink en heeft een duidelijk doel: een grote Europese speler worden. Om klanten te blijven inspireren via onder meer de webshop en emailmarketing, werkt het bedrijf samen met ShopWorks.

Braziliaanse lifestyle

Het merk Deblon Sports is in 2013 opgericht en vernoemd naar een chique, stijlvolle wijk in Rio de Janeiro, genaamd Leblon. Hier wonen veel beroemde designers en fotografen en de inwoners hebben een gezonde, sportieve levensstijl. De sportkleding van Deblon wordt vandaag de dag nog steeds in Brazilië geproduceerd. Drie jaar geleden werd het bedrijf overgenomen door Meike Brandt en haar compagnon Leonie Timmerman. “Bij toeval kwam ons ter ore dat de twee oprichters het merk wilden verkopen”, vertelt Brandt. “Wij kenden de sportkleding van onze eigen kast; we zijn zelf het hart van de doelgroep. En omdat we enorm tevreden zijn over de pasvorm en kwaliteit, zagen we veel groeipotentie in het merk.”

Beeld: Meike Brandt en Leonie Timmerman, Deblon Sports, eigendom van het merk

Meer online omzet

Ten tijde van de overname beschikte Deblon Sports al over een Shopify-webshop. Deze was echter gedateerd en er ontbraken een aantal functionaliteiten. “In eerste instantie deden we alles wat je maar kunt verzinnen zelf. Van de klantenservice tot de nieuwsbrieven én de webshop”, aldus Brandt. “Maar op een gegeven moment kom je erachter dat sommige zaken specialistische kennis vereisen. Zo zijn we bij ShopWorks terecht gekomen als Shopify-specialist. Samen hebben we gekeken hoe we de webshop konden uitbreiden, met als doel om meer online omzet te genereren. Extra functionaliteiten, zoals video en een online lookbook, zorgen ervoor dat artikelen stijlvol worden weergegeven.”

Succesvolle emailmarketing

Klanten die de webshop verlaten terwijl er nog een artikel in hun winkelmandje zit, krijgen na vijf uur een herinneringsmail. “Dat werkt”, zegt Brandt. “Zo’n twintig procent van de klanten handelt alsnog die order af. Bestellingen die we anders zouden mislopen.” Samen met ShopWorks zijn er nog meer veranderingen doorgevoerd. Zoals de overstap naar een ander emailprogramma, dat volledig is geïntegreerd met Shopify. “Eén van onze belangrijkste kanalen is onze emailnieuwsbrief. Deze wordt goed gelezen. Veel abonnees klikken door en vaak kunnen we van tevoren precies voorspellen hoeveel omzet dit oplevert. Onlangs lichtten we een nieuwe sportbroek uit in onze nieuwsbrief. Drie uur later was dit artikel uitverkocht.”

Snel schakelen

Wat Deblon Sports sterk maakt is dat het bedrijf kort op de bal speelt. Brandt: “Achter de schermen zijn we altijd bezig met de vraag: wat kan er beter? Hoe kunnen we ergens nog meer uithalen door zaken anders aan te pakken? Prettig is dat Shopify een relatief makkelijk platform is. En ShopWorks een flexibele partner met wie je snel kunt schakelen. Als ik ergens over mail, wordt dat direct opgepakt. Dit maakt ons heel wendbaar. En dat is ontzettend belangrijk in deze tijd waarin niemand precies weet welke kant het opgaat.” Deblon Sports wordt verkocht bij zo’n veertig winkels in Nederland en België, voornamelijk modezaken in het hogere segment, en bij online retailers als Perfectly Basics en Bijenkorf.

Niets overhaasten

Inmiddels zet het bedrijf ook de eerste stappen op de Duitse markt. “Samen met ShopWorks werken we nu aan een Duitstalige webshop. Het is fijn dat zij ons daar zo goed bij begeleiden, want de wet- en regelgeving is in Duitsland bijvoorbeeld net weer anders. De komende vijf jaar willen we graag uitgroeien tot een Europese speler. Elk jaar een nieuw land aansluiten, dat zou mooi zijn. Maar we overhaasten niets”, benadrukt Brandt. “Voor we daadwerkelijk stappen zetten of met een partij in zee gaan, moet er eerst een gedegen plan zijn. Je krijgt in de mode maar één kans en die wil je niet verpesten.”

Beeld: Deblon Sports, eigendom van het merk

Nuchtere blik

De coronapandemie zorgde voor een run op de collectie van Deblon Sports. Recent verhuisde het bedrijf naar een groter kantoorpand met een eigen showroom. Naast sportkleding verkoopt het merk inmiddels ook bijpassende accessoires zoals petten, sportbeha’s, drinkflessen en yogamatten. Brandt is trots op waar het merk nu staat. “Leonie en ik hebben allebei geen fashionachtergrond. Ik heb altijd in de marketing gewerkt in zij in de vastgoedwereld. Privé hebben we veel affiniteit met mode. Maar met online sales of retail hadden we tot drie jaar geleden geen ervaring. Dat maakt ons heel nuchter, we hebben een zakelijke kijk op dingen.”

