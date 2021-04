Deens modelabel OBJECT lanceert deze zomer haar eerste swimwear collectie WAVES en focust zich in haar pre-autumn collectie op een groot aanbod trendy accessoires, voor elke vrouw en elke gelegenheid.

High Summer Swimwear

De swimwear en accessoires collecties bevatten smaakvolle designs en details. Minimalistisch en flatterend – de badpakken, bikini’s, luchtige strand sjaals en accessoires van kwaliteit, waar zelfs de grootste fashionista’s van opkijken. OBJECT ’s SS21 WAVES Collectie bestaat uit aantrekkelijke, zomerse stijlen, die de Oosterse en Westerse stijl met elkaar combineert. Het resultaat is een ready-to-wear collectie met het beste uit de twee werelden.

‘’Ons doel is om zelfvertrouwen en vrouwelijkheid te benadrukken. De stijlen zijn geïnspireerd op de dromerige Zuid-Franse kust, gemixt met Oosterse prints en kleuren. Het is een collectie met comfortabele stoffen en uitstekende kwaliteit. Het is tijd om naar buiten te gaan, het strand te bezoeken en langs de kusten te wandelen,’’ zegt Design Manager June Nygaard.

De collectie bevat bikinitops, broekjes en badpakken. De ontwerpen zijn flatterend gevormd en klassiek, in aardse tinten. De maritieme blauw en wit gekleurde strepen worden een nieuw leven in geblazen en de dierenprints geven een grafische boost aan de collectie.

De collectie is vanaf juli 2021 verkrijgbaar in de webwinkel en in onze partnerwinkels.

Pre-Autumn Accessories

Urban, outdoors en impactvol. De accessoires van dit seizoen zijn gemaakt voor in de stad en voor de stijlvolle, laid-back uitstapjes in de natuur. De eye-catching trends in deze collectie zijn gemaakt voor het seizoen en gemaakt voor de vrouwelijke expressie.

Feminine and on point

Vrouwelijk en on-point. Dit deel van de OBJECT accessoires collectie zorgt er voor dat elk urban vrouw er zonder enige moeite uitspringt. Het heeft details die je aandacht trekken en vrouwelijke, extravagante styling, gemaakt voor wandelingen door de stad en koffiemiddagen in het café op de hoek. Het zijn accessoires die gemaakt zijn om gezien te worden.

Breathe in the fresh air the metropolitan

Adem de frisse lucht in en kleed je aan voor een stijlvolle hike! Verlaat de stad met de meest stijlvolle accessoires voor de dagen in de open lucht, onder de sterren en de zomerse namiddagzon. Deze lijn is voor de laid-back vrouw, die haar outfit graag combineert met praktische, maar trendy items, gericht op uiterlijk en expressie.

De collectie is vanaf juli 2021 verkrijgbaar in de webwinkel en in onze partnerwinkels.