Denim wordt duurzamer: dit zijn de laatste ontwikkelingen

De denimindustrie was lang een van de grootste vervuilers in de modesector, omdat er een grote hoeveelheid water wordt gebruikt voor de productie van jeans. Het katoen dat gebruikt wordt, is lang niet altijd biologisch en bij de teelt hiervan worden veel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Katoenteelt vraagt zelfs 25 procent van het wereldwijde insecticidengebruik, meer dan enig ander gewas. Ook bij het verven van het katoen komen veel chemicaliën kijken en wordt veel water gebruikt en dan hebben we het nog niet eens gehad over de overproductie die zorgt voor een stijgende afvalberg. Tijd voor de denimsector om net als andere bedrijven in de mode te verduurzamen en met innovaties te komen. Gelukkig zien we steeds meer mooie voorbeelden van merken die goed bezig zijn.

Levi’s lanceert meest duurzame jeans tot nu toe

Levi’s lanceerde in juli de meest duurzame jeans die het denimmerk ooit gemaakt heeft. Na vijf jaar onderzoek in circulaire mode, presenteerde Levi’s een jeans gemaakt van biologisch katoen en Circulose, een materiaal gemaakt van oude kleding en andere natuurlijke vezels, dat biologisch afbreekbaar is. Door ook oude jeans te gebruiken voor het maken van deze stof die door de Zweedse start-up Re:newcell wordt ontwikkeld, wordt de denimindustrie meer circulair en minder afhankelijk van de katoenproductie.

Kings of Indigo introduceert biologisch afbreekbare stretch denim

Het Nederlandse denimmerk Kings of Indigo noemt zichzelf duurzaam en doet er alles aan om die belofte waar te maken. Daar zijn ze ook ambitieus in, want in 2025 willen ze de gehele collectie met gerecyclede of duurzame materialen produceren. Kings of Indigo is goed op weg, want dit jaar lanceerden ze een biologisch afbreekbare stretch denim. 70 procent van alle denim bevat stretch en dat is net zo vervuilend als plastic. In de bio-stretch lijn van Kings of Indigo is dat plastic (elastaan) vervangen door rubber, een natuurlijk materiaal. Corevatm is de eerste volledig biologisch afbreekbare stretchstof en wordt geleverd door stoffenleverancier Candiani Denim.

Naast de bio-stretch stof, maakt Kings of Indigo ook nog gebruik van een andere stof van Candiani Denim: Re-last. Re-last is een van de duurzaamste stoffen in de denimindustrie en bestaat nog maar voor 32 procent uit biologisch katoen (in plaats van gemiddeld 96,8 procent), aangevuld met 66 procent Lenying Lyocell en 2 procent stretch recycled elastaan. Door minder katoen te gebruiken, ook biologisch katoen, wordt er ook minder water verbruikt en daarom is dit een duurzame ontwikkeling.

Denham maakt met Candiani Denim biologisch afbreekbare stretch denim

Kings of Indigo is niet de enige die samenwerkt met Candiani Denim, want vorig jaar lanceerde Denham The Jeanmaker al een denim gemaakt van de biologisch afbreekbare stretchstof. Jason Denham, oprichter van het merk, vertelde toen aan FashionUnited UK dat hij hoopt dat dit de nieuwe standaard voor de industrie wordt.

Diesel is lid geworden van The Better Cotton Initiative

Diesel startte begin dit jaar onder de noemer ‘For Responsible Living’ een duurzame bedrijfsstrategie in samenwerking met Eco-Age. Ook begonnen zij het project Diesel Upcycling , een reeks capsulecollecties waarin upcycling van oude materialen en creatief hergebruik centraal staat. In februari zette zij nog een extra stap op het gebied van duurzaamheid door zich bij het Fashion Pact te voegen, de wereldwijde organisatie van modemerken gericht op duurzame ontwikkeling en nu maakte Diesel begin augustus bekend dat zij zich ook hebben aangesloten bij The Better Cotton Initiative (BCI), een non-profit organisatie die zich richt op verduurzaming van de katoenindustrie.

Kuyichi viert twintigste verjaardag

Kuyichi viert deze zomer zijn twintigste verjaardag en was in 2004 het eerste merk ter wereld die een jeans van biologisch katoen lanceerde. Nu, zo’n zestien jaar later, blijft het merk zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Zo brengen ze dit seizoen de eerste 100 procent gerecyclede denim uit gemaakt van gerecycled katoen van de duurzame denimwever Bossa in Turkijke.

Beeld: Levi’s