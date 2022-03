Der Schauspieler Tom Waes ist das neue Gesicht von State of Art

State of Art startet mit Tom Waes in die Frühjahr/Sommer Saison 2022. Der flämische Schauspieler und Fernsehproduzent ist für die nächsten drei Jahre das neue Gesicht der Herrenbekleidungsmarke aus den Niederlande. Bekannt ist Tom Waes auch in Deutschland. Er spielt die Hauptrolle in der erfolgreichen Netflix Serie Undercover.

In der neuen „Driven by Craft“ Kampagne wird Tom Waes über TV- Spots und City Light Außenwerbungen zu sehen sein. Zudem wird er in sämtliche Printmedien von State of Art die Hauptrolle spielen. Start der Kampagne ist Frühjahr/Sommer 2022.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Tom Waes für unsere Marke gewinnen konnten“ sagte Manon Hendriks, CEO von State of Art. „Tom ist die Verkörperung des State of Art Mannes: eine authentische und charakterstarke Persönlichkeit, für die klassische Handwerkskunst - genau wie unsere Marke - von größter Bedeutung ist. Zudem hat Tom ebenfalls eine Leidenschaft für klassische Porsches, die bekanntermaßen in unserer Firmengeschichte einen besonderen Platz einnimmt. Kurzum: es passt perfekt!.

"Ich bin sehr glücklich ein Teil des neuen State of Art Weges zu sein“ sagt Tom Waes. "Die Tatsache, dass ich mich mit der Frühjahr-Sommer-Kollektion voll identifizieren konnte, war für diese Zusammenarbeit ausschlaggebend. Als Schauspieler und noch mehr als Fernsehproduzent ist handwerkliches Können von enormer Bedeutung. Beides in den Mittelpunkt einer Kampagne zu stellen, fühlt sich gut und richtig an.

Über Tom Waes

Tom Waes (1968) ist ein belgischer Schauspieler und Regisseur.

Bekanntheit erlangte Waes durch die beliebte Netflix-Serie Undercover und durch Sendungen wie Reizen Waes und Tomtesterom. Er hat mehrere Auszeichnungen für seine Programme erhalten und wurde 2015 zum klügsten Mann der Welt gekürt.

Über State of Art

Bei State of Art, einer der größten Premium Men Casual Marken in Benelux, stehen der hohe Anspruch unseres Kunden und die Produkt-Innovation stets im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir lieben Freiheit und das Abenteuer in jeder Lebenslage. Trendorientiert, aber selbstbewusst mit eigenem Stil. Gut angezogen, aber ohne Kompromisse für unsere Umwelt. In unserer Freizeit ebenso wie in der Arbeitswelt oder zu besonderen Anlässen. Darum veredeln die Kollektionen von State of Art nicht nur zukünftige Trends, sondern entwickeln sie für die Bedürfnisse unseres Kunden weiter. Stets mit dem konsequenten Versprechen, Mode und Trends mit einem nachhaltigen Bewusstsein für Mensch, Tier und Umwelt zu verbinden.

Das Design-Handwerk für den State of Art Look: qualitativ, hochwertige Stoffe mit einem besonders angenehmen Tragegefühl, ausdruckstarken Farben, dazu trendige Details und lässige Schnitte.

Der Hauptsitz der Marke befindet sich in und um die alte Strickwarenfabrik in Lichtenvoorde /Niederlande, die ab 1936 Strickwaren für Säuglinge erstellte. 1987 wurde State of Art von Albert Westerman gegründet.

Seine damalige Leidenschaft zum Auto-Rennsport und vor allem zum Hersteller Porsche ist bis heute tief in der State of Art Firmengeschichte verankert. Eine außerordentliche Sammlung klassischer Porsche-Modellen dient als Design-Inspirationen und ist fester Bestandteil der jährlichen Marketing-Kampagnen.

Steigen Sie ein – wir freuen uns auf Sie.