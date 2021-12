Dertien duurzaamheidsinspanningen van de mode-industrie in november 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Dertien nieuwtjes uit november op een rij.

Scotch & Soda brengt samen met The Knitwit Stable een Nederlands wollen vest

Het Nederlandse modemerk creëerde samen met boerderij en breiatelier The Knitwit Stable een Nederlands wollen vest. Het uniseks vest is volledig gemaakt van natuurlijke, ongeverfde garens en per item is circa twee kilo ruwe wol gebruikt. De samenstelling bestaat uit 80 procent wol van de witte texelaar (schapen) en 20 procent alpaca. De dieren grazen in Nederland. Het vest is sinds 1 november in gelimiteerde oplage verkrijgbaar bij geselecteerde Scotch & Soda winkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het VK en de US, en via de webshop. Eerder, in 2019, bracht Joe Merino al samen met The Knitwit Stable een 'Oerhollandse' wollen trui op de markt.

Investering voor innovatief biomateriaal MycoTEX

Foto: Uitreiking Tombstone door de Soestse wethouder Liesa van Aalst, eigendom ROM

Textielinnovator MycoTex uit Soest ontvangt een investering van Stichting Ifund en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Utrecht. MycoTex, het bedrijf van Aniela Hoitink, ontwikkelt 100 procent afbreekbaar textiel van mycelium, de wortel van paddenstoelen. In 2018 won Hoitink de Global Change Award van de H&M Foundation en in 2020 haalde Mycotex de halve finale van de European Social Innovation Awards. Via de unieke productietechnologie die wordt gebruikt kan de start-up accessoires en kleding produceren op basis van biomaterialen. Deze producten worden direct in 3D vervaardigd, zonder stikwerk, zonder afval en desgewenst zelfs op maat (de gebruikelijke stappen als het spinnen van garen, het knippen van stoffen en naaien van de kledingstukken worden immers overgeslagen). Met de nieuwe investering kan MycoTex materialen en productiemethode verder ontwikkelen. Het bedrijf wil een pilot collectie ontwikkelen die waarschijnlijk komend jaar wordt uitgebracht.

Pangaia en Unspun introduceren Panhemp denim

Voor haar tweede denimrelease heeft Pangaia het nieuwe materiaal Panhemp geïntroduceerd in haar lijn van milieuvriendelijke jeans en jacks. De plantaardige stof is gemaakt van hennep uit regenwouden en biologisch katoen en is verkrijgbaar in vier genderloze stijlen via de website van het merk. De collectie omvat twee jeansstijlen, een straight-leg en een wide-leg mode;, en twee denim jackets, een cropped jack en een shearling model gevoerd met gerecyclede wol en Tencel. Daarnaast zal Panhemp verkrijgbaar zijn op het op met made-to-order denimplatform Unspun. Denim is nog maar een recente toevoeging aan het Pangaia portfolio. In oktober lanceerde het eco-bewuste merk de nieuwe categorie, Pangaia Denim, in een uitbreiding buiten haar typische loungewear aanbod.

Puma test bio-afbreekbare sneakers in samenwerking met Nederlandse Ortessa Groep

Beeld:: Puma

Sportkledinggigant Puma is begonnen met het experimenteren met duurzame productiemethoden rond zijn kenmerkende sneakermodel Suede. §De experimentele versie van de schoen, die de naam Re:Suede heeft gekregen, maakt gebruik van een aantal nieuwe technologische methoden in het ontwerp, waaronder gelooid suède van Zeology, biologisch afbreekbaar thermoplastisch elastomeer (TPE) en hennepvezels. Het gaat om een pilotproject in samenwerking met de Nederlandse afvalspecialist Ortessa Groep. ​​Het in Nederland gevestigde afvalbedrijf zal Puma helpen bepalen via een reeks testen of de A-compost van de schoen in een landbouwomgeving kan worden beheerd. De resultaten zullen worden gebruikt om de toekomst wat betreft Puma's duurzame gebruik van schoenen te bepalen.

Stella McCartney opent tentoonstelling ‘Future of Fashion’ tijdens COP26

Tijdens de VN-klimaattop in Glasgow in november werd onder meer aandacht besteed aan de verduurzaming van de mode-industrie, onder meer met de tentoonstelling ‘Future of Fashion: An innovation conversation with Stella McCartney’. In de expositie werden de innovatieve materialen getoond die de Britse ontwerper Stella McCartney gebruikt in haar collecties. McCartney zelf werkt al decennialang met onder plantaardige en synthetische alternatieven voor bont en leer. Bij de productie daarvan is in veel gevallen sprake van ernstig dierenleed. Ook is ze een voorvechter van technologische innovatie op het vlak van materialen. In de tentoonstelling zijn onder meer kledingstukken te zien gemaakt van mycelium, een leeralternatief dat afkomstig is van schimmels. Ook wordt er inzicht geboden in NuCycl, een technologie die het mogelijk maakt natuurlijke en synthetische materialen tot in de oneindigheid te recyclen. De tentoonstelling in het Kelvingrove Museum in Glasgow liep van 3 tot 9 november.

Stella McCartney lanceert duurzaam sourcing platform in samenwerking met Google

Google heeft zijn Global Fibre Impact Explorer (GFIE) gelanceerd, een instrument dat is opgezet als hulpmiddel om bedrijven te voorzien van de gegevens die nodig zijn om verantwoorde inkoopbeslissingen te nemen. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) en een aantal moderetailers en -organisaties, om de relevantie voor de branche te vergroten. Het belangrijkste doel van het platform is om merken te helpen bij het identificeren van gebruikte vezels met een hoog risico, zodat ze inzicht krijgen in de potentiële impact en risico's van specifieke inkoopbeslissingen. Het programma is gebouwd op het Google Earth-systeem en maakt gebruik van Google Cloud-technologie. Het programma beoordeelt het milieurisico van verschillende vezels in verschillende regio's en toont informatie over luchtvervuiling, biodiversiteit, klimaat en broeikasgassen, bosbouw en watergebruik. De risicobeoordeling is beschikbaar voor meer dan 20 verschillende vezeltypes, waaronder natuurlijke en synthetische materialen.

Ecco Leather lanceert nieuw technisch leder

Beeld: Ecco Leather

Ecco Leather, een divisie van de Deense schoenenfabrikant Ecco, heeft via zijn platform EL3 een nieuw innovatief materiaal onthuld dat leer herdefinieert "als een materiaal dat in staat is te ademen, te reageren en te presteren". De collectie, die de naam 'Motion 2.0' meekreeg, combineert de fijnste lichtgewicht ledersoorten met innovatieve technische prestaties om een materiaal aan te bieden dat geschikt is voor functionele kleding in sportkleding, maar ook voor prêt-à-porter. Om een lichtgewicht en sterk leer te creëren dat bestand is tegen veel slijtage, heeft Ecco lichtgewicht leer versmolten met een lichtgewicht ripstop om een FSDX gewassen ripstop ultra mat te produceren met een "compromisloze duurzaamheid".

Mulberry lanceert meest koolstofarme collectie

Het Britse luxemerk Mulberry heeft in samenwerking met Muirhead, onderdeel van de Scottish Leather Group, een nieuwe tassencollectie onthuld die is gemaakt van 's werelds minst vervuilende leer. De limited-edition capsule wordt door het merk omschreven als de "meest koolstofarme" collectie tot nu toe en omvat de kleine Amberley Satchel, die is "geactualiseerd met een holistische benadering van duurzaamheid". Muirhead, opgericht in 1840, is een van Europa's oudste leerlooierijen en produceert met 1,1 kilo CO2 per huid het minst koolstofintensieve leer ter wereld. Dit is mogelijk door de nauwe banden met lokale boeren, het gebruik van de baanbrekende thermische energie-installatie die warmte uit afval genereert en door het waterverbruik te maximaliseren door 40 procent van het afvalwater te filteren en te recyclen voor de leerproductie.

Pangaia pop-up store met focus op het klimaat geopend in Parijs

Beeld: Pop-up store van Pangaia in Galeries Lafayette, Parijs.

Pangaia kondigde recentelijk aan een duurzame pop-up store te openen in samenwerking met Galeries Lafayette in Parijs. Voor de tijdelijke tentoonstelling in het luxe warenhuis in Parijs heeft het label een meeslepende ervaring ontwikkeld, geïnspireerd op zijn streven naar 'high tech naturalisme'. Het label werkte samen met Galeries Lafayette aan het creëren van een klimaatbewuste omgeving, waarbij de CO2-voetafdruk van de ruimte wordt gecompenseerd. De cirkelvormige winkel is verwijst naar het verhaal van Pangaia en wil bezoekers informeren over de materiaalinnovaties die door het merk zijn ontwikkeld. Als onderdeel van de shop-in-store heeft Pangaia een reeks producten samengesteld die volgens het merk het belangrijkste concept van het merk, innovatie door wetenschap, benadrukt. Drie nieuwe kleurstellingen van een aantal van de ontwerpen waar het merk bekend om staat zijn ook verkrijgbaar op de locatie.

Skechers lanceert gerecyclede collectie Our Planet Matters

Skechers heeft zijn gerecyclede collectie, Our Planet Matters, gelanceerd en zijn partnerschap aangekondigd met de wereldwijde milieu-organisatie zonder winstoogmerk The Nature Conservancy. De collectie bevat een reeks van heren-, dames- en kinderproducten. De collectie maakt gebruik van materialen zoals gerecycled katoen, polyester, rubber, EVA en TPU. Naast de duurzame en wasbare technologieën die in het project zijn opgenomen om de levensduur te verlengen, zal de verpakking van het product de gerecyclede inhoud van elk item vermelden. Skechers heeft sinds 2016 een vermindering van 99 procent in plasticgebruik gezien, en maakt gebruik van recyclebare kartonnen dozen en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen. Skechers heeft er ook regelmatig voor gezorgd dat zijn materialen FSC-gecertificeerd, gerecycled of op een ethische manier verkregen zijn.

Hugo Boss ontvangt 'groene' lening van 600 miljoen euro, verduurzaming bedrijf bepaalt renteniveau

Het hoofdkantoor van Hugo Boss in Metzingen, Duitsland. Beeld: Hugo Boss

Eind november kondigde modemerk Hugo Boss aan een consortiale lening te hebben ontvangen van negen internationale banken, ter waarde van 600 miljoen euro. De rente die Hugo Boss over de lening betaalt, wordt jaarlijks bepaald op basis van Hugo Boss’ prestaties op duurzaamheidsgebied. Dat is te lezen in een persbericht van het Duitse modebedrijf. De consortiale lening moet Hugo Boss de financiële ruimte geven voor een succesvolle implementatie van zijn groeistrategie. Daarin zijn ook duurzaamheidsdoelen vastgelegd: zo wil het bedrijf in 2030 zelf klimaatneutraal zijn en in 2045 een volledig klimaatneutrale toeleveringsketen hebben. In 2030 moet bovendien acht van de tien producten die Hugo Boss produceert, circulair zijn. De consortiale lening is een financieel instrument dat Hugo Boss daarbij een duwtje in de rug geeft.

Amsterdam introduceert lespakket circulair textiel op basisscholen

De gemeente Amsterdam heeft een leskoffer over circulair textiel beschikbaar gesteld op de basisscholen in de stad. De lesstof met de naam ‘Op weg naar Circulair Textiel’ is ontwikkeld in samenwerking met Daniëlle Schouten, de schrijfster van het boek De wereld van kleding en is gericht op leerlingen van groep 6 tot en met 8.De duurzame leskoffer bevat verhalen en boeken zoals De wereld van kleding en de Bosatlas van de Duurzaamheid, en daarnaast ook grondstoffen die in de industrie gebruikt worden het maken van kleding. Verder is speciaal ontworpen lesmateriaal te vinden voor kinderen van groep 6 tot en met 8. Zo leren kinderen spelenderwijs “om kleding te (her)waarderen” en worden ze zich bewust van verspilling. Met het circulaire initiatief wil de gemeente Amsterdam textiel verspilling tegengaan en zijn steentje bijdragen op het gebied van duurzaamheid.

Burberry kondigt biodiversiteitsstrategie aan tijdens COP26

Burberry heeft verklaard actie te gaan ondernemen om ‘de natuur te beschermen, te herstellen en te regenereren’. Dit werd toegezegd tijdens COP26, de klimaattop in Glasgow, waar het merk een nieuwe biodiversiteitsstrategie aankondigde. Het Britse merk zal een reeks regeneratieve projecten financieren in gebieden waar het de grootste ecologische impact heeft, evenals gebieden buiten zijn eigen toeleveringsketen die het meest zijn getroffen. Daarnaast zal Burberry ook zijn eigen impact op de biodiversiteit verminderen door duurzamere grondstoffen in te kopen en ervoor te zorgen dat belangrijke materialen tegen 2025 traceerbaar, gecertificeerd of gerecycled zijn.