Diesel kondigt debuutcollectie van creatief directeur Glenn Martens aan

Diesel kondigt in een persbericht aan dat Glenn Martens, creatief directeur, zijn debuutcollectie voor het merk zal presenteren op 21 juni 2021 tijdens de Milan Fashion Week. Het is de eerste keer dat het modemerk op de Milan Fashion Week-kalender verschijnt.

Hoewel de show wordt gehouden tijdens het mannenprogramma van de MFW, zal de collectie een aanbod voor alle genders bevatten. Bovendien bevat de collectie alle productcategorieën- van kleding tot en met accessoires- die de ontwerpvisie van Martens weergeven, zo is te lezen.

De show in Milaan is een belangrijke stap in de rol van Martens bij het overzien van de creatieve identiteit, het ontwerp en de communicatie van het merk, staat in het persbericht.

De Belgische ontwerper werd in november 2020 benoemd als creatief directeur van Diesel. Voordat Martens benoemd werd tot creatief directeur, ontwierp Martens in 2018 een op-denim-gerichte-capsulecollectie voor het Diesel Red Tag Project. Daarnaast heeft Martens zijn eigen modemerk, Y/Project, waar hij verschillende keren mee in de prijzen viel. Zo won hij de Andam Award in 2017 en 2020. Bovendien sleepte hij in 2018 een Belgian Fashion Award in de wacht als ‘Designer of the Year’.