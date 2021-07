Dit is het programma van Amsterdam Fashion Week

Amsterdam Fashion Week heeft het programma van de septembereditie bekend gemaakt, zo is te lezen op de website. De editie vindt plaats van 1 tot en met 4 september 2021. De openingsavond bevat een collectiepresentatie van het internationale modemerk Wandler.

AFW trapt af met ontwerpduo Schepers Bosman met een show in de Raadzaal van hotel The Grand in Amsterdam. Zij presenteren hun overzicht collectie in samenwerking met artiesten van het Amsterdamse label Bloomer Records, zo is te lezen. Donderdag zal er een statement van couture designer Ronald van der Kemp te zien zijn. Daarnaast viert Batavia Stad Fashion Outlet zijn twintigste verjaardag middels een expositie en keert streetwear label Jenneskens terug. Op vrijdag staat opnieuw Duran Lantink op het programma en presenteert Belgisch couture huis Natan zaterdag zijn SS22-collectie.

Ook in deze editie wordt een AFW-podcastserie gelanceerd en slaat Amsterdam Fashion Week de handen ineen met EarthToday. Zij hebben de missie om vijftig procent van de aarde te beschermen voor het einde van 2050, zo staat op de website. Daarnaast wordt tijdens de Fashion Week rekening gehouden met de coronamaatregelen en zal er heel de week een livestream te zien.