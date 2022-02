Dit kun je verwachten van LFW FW22

Nu de modemaand in volle gang is, verplaatst de actie zich aanstaande vrijdag van New York naar Londen. De British Fashion Council heeft namelijk bevestigd dat de London Fashion Week voor de herfst/winter van 2022 86 fysieke activiteiten zal omvatten.

De vijfdaagse kalender biedt een mix van opkomende ontwerpers, van incubator Fashion East tot Conner Ives, maar ook internationale luxemerken als Erdem, Roksanda en Rejina Pyo, en de terugkeer van LFW-favorieten als Eudon Choi, Richard Quinn, Molly Goddard, Bora Aksu en Simone Rocha. Zwaargewichten als Burberry, Victoria Beckham en Mulberry ontbreken echter in het schema voor dit seizoen.

Er staan ook veel nieuwe namen op het officiële schema, waaronder Banshee of Savile Row, Johan Ku, Kwk by Kay Kwok, Mainline:RUS/Fr.CA/DE een in Londen gevestigd collectief dat is opgericht door Alexandra Vincent, Karl Felix en Zarina Bekerova, OqLiq, Poster Girl, Seokwoon Yoon, Sohuman en U.Mi-1.

Londen blijft opkomende ontwerpers in de kijker zetten

LFW heeft altijd bekend gestaan om het steunen en koesteren van opkomende ontwerpers en dat is dit seizoen niet anders. Tot de hoogtepunten behoren Conner Ives, die in zijn collectie gebruik maakt van oude voorraden en vintage materialen, Nensi Dojaka, winnaar van de LVMH Prize 2021, en Matty Bovan, die vorig jaar de International Woolmark Prize in de wacht sleepte en bekend begint te worden met zijn opvallende gebreide kleding.

Andere opkomende namen die in het kader van NewGen aan de LFW deelnemen, zijn Eftychia, Helen Kirkum, Per Götesson, Roker, Supriya Lee en Yuhan Wang.

Wat te doen voor de herenmodeontwerpers

De afgelopen jaren heeft de mannenmode in Londen een opleving gekend en voor FW22 staan vijf ontwerpers op het programma om in de gaten te houden: Saul Nash, Labrum London, S.S. Daley, Robyn Lynch en Stefan Cooke, die allemaal hun FW22-collecties tonen in de NewGen-showruimte in het Old Selfridges Hotel.

Andere ontwerpers die hun collectie zullen tonen zijn Edward Crutchley, Mark Fast, Nicholas Daley, Richard Quinn, Ahluwalia, Ingrid Kraftchenko, Erdem, Feng Chen Wang, Feben en Bethany Williams.

DiscoveryLab brengt 15 ontwerpers digitaal onder de aandacht

De London Fashion Week wordt opnieuw een digitaal-fysiek hybride evenement en het BFC's DiscoveryLab, dat opkomende ontwerpers die nog niet aan de criteria van het hoofdschema voldoen online ondersteunt. Dit seizoen nemen 15 ontwerpers deel aan het digitale DiscoveryLab, waaronder 6 damesmode-, 4 herenmode-, 3 heren- en damesmode-, en 2 accessoiremerken. Bevestigde ontwerpers zijn Abigail Ajobi, Anciela, Christophe Ritter Studio, Djokic, Dreaming Eli by Elisa, Ester Kubisz, Ex-A-Studio, Florentina Leitner, J E Cai, Margn, Saskia, Sól Hansdóttir, Strongthe, VeniceW en Westernaffair.

De London Fashion Week loopt van 18 tot 22 februari.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.