Dit was het modenieuws van januari 2020

Begin januari beheersen de alles verwoestende bosbranden in Australië het nieuws. Grote bedrijven als PVH en Kering doneerden een bedrag in strijd tegen de bosbranden en modemerken Balenciaga en Noah lanceerden Koala kledingstukken waarvan de opbrengst wordt gedoneerd. Dichter bij huis doneerde winkelketen Jeans Centre 20 procent van de denim opbrengsten van een avond aan hulp voor de bosbranden, en het Belgische label Suspicious Antwerp haalde 74,064.70 Australische dollar op voor Wires Wildlife Rescue.

Dat en meer in het nieuwsoverzicht van januari 2020.

Nieuws uit de winkelstraat

7 januari wordt de Nederlandse modeketen Didi , met tachtig winkels, failliet verklaard. Bij het faillissement zijn zo’n 350 medewerkers betrokken. Mogelijk blijft Didi gedeeltelijk voortbestaan .

Beeld: Didi

Dit voorjaar verdwijnen vijftig Promiss en Steps winkels uit de winkelstraat . Moederbedrijf FNG gaat de kleding van de twee merken alleen nog via webwinkels verkopen. De sluiting van de Nederlandse winkels heeft effect op 234 werknemers. ( FNG kondigde tegelijkertijd aan dat het een commerciële samenwerking is aangegaan met de holding boven het Belgische E5 Mode. )

Goed nieuws was er ook: SchoenenZaken kondigde aan dit voorjaar een tweede winkel te openen in Zwolle en Arket gaat in mei een tweede Nederlandse vestiging openen in Den Haag. Okay Fashion breidt komende maanden uit met elf winkels .

De Amsterdamse lingeriespeciaalzaak Salon de Lingerie wordt overgenomen door Annadiva . De winkel aan de Utrechtsestraat blijft bestaan, maar op de karakteristieke houten gevel staat vanaf februari Annadiva. Voor Annadiva, in 2011 opgericht door Mariëlle van Werven als webwinkel voor lingerie en badmode voor vrouwen met cup D en groter, is het de derde fysieke winkel.

Foto: SchoenenZaken Zwolle ontwerp voor de nieuwe winkel door Binnenbrand, via SchoenenZaken.

Tot slot; het Belgische modehuis Natan opende een nieuwe winkel in de Franse hoofstad Parijs.

E-tailers: Amazon lanceert volwaardige Nederlandse website en Bol.com zet groot in op kleding

Amazon bevestigde deze maand de komst van een volwaardige Nederlandse website en Bol.com startte 23 januari met de verkoop van dames- en herenkleding van bekende merken als Miss Etam, Jack & Jones, Claudia Sträter, Zeeman en About You. De Nederlandse webwinkel is gestart met honderdduizenden kledingstukken, maar aan het eind van het jaar moet dat een half miljoen zijn, meldde Bol.com-directeur winkels, Margaret Versteden aan NU.nl.

Mannenmode

Op Paris Fashion Week Men’s en Milan Fashion Week Men’s waar de mannencollecties voor komend najaar werden voorgesteld, was van streetwear in elk geval nog nauwelijks sprake. Richtinggevende, jonge merken als A-Cold-Wall, dat dit seizoen Londen ruilde voor Milaan, Sunnei, eveneens in Milaan, of 1017 Alyx 9SM, in Parijs, kozen voor een meer formele stijl. Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter van Botter, die in Parijs debuteerden, verrasten nog het meest met enkele bijzonder verfijnde, moderne pakken.

Botter FW20, credit Catwalkpictures.com

Viktor&Rolf is terug met mannenmode . “Een intieme weerspiegeling, understated maar met slimme details met een reeks van tactiele patchworks en prints.” Ook het Italiaanse luxemerk Agnona , in handen van de Ermenegildo Zegna Group herlanceert mannenmode.

Couture: Afscheid Jean-Paul Gaultier en terugkeer Balenciaga

De Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier gaf 22 januari zijn laatste couture show in Parijs. De show kreeg de vorm van een anderhalf uur durend megaspektakel in het 19de eeuwse Théâtre du Chatelet, dat 2.010 zitjes telt. In het openingstafereel stapte een model uit een doodskist, terwijl Boy George een liedje zong. Maar de begrafenis was tegelijk ook een feest. Meer dan zijn afscheid vierde Gaultier, altijd een vrolijke hans, zijn vijftigste verjaardag in de mode .

Beeld: Jean Paul Gaultier Couture SS20, credit Catwalkpictures

Modehuis Balenciaga kondigde aan couture na een 52-jarige pauze nieuw leven in te blazen. De huidige hoofdontwerper van Balenciaga, Demna Gvasalia, is verantwoordelijk voor de nieuwe reeks couturecollecties, waarvan de eerste wordt gepresenteerd in juli 2020.

Modevakbeurs nieuws: Berlijnse beurzen in de voormalige luchthaven Tempelhof goed ontvangen en meer ruimte voor vermaak en informatie op Modefabriek

Berlijn voert haar inspanningen op ter ondersteuning van de mode met de oprichting dit jaar van een duurzame fashion hub in de Duitse hoofdstad. De doelstelling van de hub is “om innovatieve en duurzame mode uit Berlijn zichtbaar te maken en om te helpen Berlijn als modestad te profileren, als centrum voor innovatie en duurzaamheid.”

Tijdens Berlin Fashion Week werd wederom duidelijk dat de Duitse hoofdstad zou profiteren van nieuwe ideeën en initiatieven om relevant te blijven in de modewereld. De Berlijnse modebeurzen, die lange tijd bleven groeien en stijgende bezoekersaantallen noteerden, hebben ook getracht relevant te blijven met nieuwe opzetten en locaties in januari . Panorama en Neonyt in de voormalige luchthaven Tempelhof werden zeer goed ontvangen.

Modefabriek was terug op zondag en maandag, zodat retailers met hun hele team konden komen. In de hallen van de Amsterdamse Rai was meer ruimte voor ervaringen, activiteiten, leisure en food . Koffiecorners, zitbanken, ruimte voor workshops, ruimte voor spellen zoals ping pong: Modefabriek krijgt meer en meer het gevoel van een evenement. “We zijn nog bezig met het finetunen van de richting die we als bedrijf en als beurs op gaan. De eerste aanzet is er en is nu ook te zien op de beurs. Vermaak is daar een onderdeel van, maar we willen ook grote stappen maken op het gebied van informatie delen,” zei Modefabriek CEO Lucel van den Hoeven. Zo waren er workshops over stoffen, maar ook retailcoaching en e-commerce.

Coronavirus

Het coronavirus domineert circa een maand na de eerste gevallen het nieuws . Het virus grijpt snel om zich heen. De aandelenkoersen van luxebedrijven zoals Burberry Group, LVMH Moët Hennessy en Kering daalden dinsdagochtend 28 januari. “De angst voor een verslechtering van de situatie in China, één van de belangrijkste markten voor luxemerken, neemt snel toe, bereikt de handelsvloer en maakt beleggers bang”. Dat waarschuwen experts die zijn geraadpleegd door FashionUnited.com. Wereldwijd zijn inmiddels 9.692 besmettingen geteld, zo meldt Nu.nl op vrijdag 31 januari.

De tekst komt (deels) uit gepubliceerde artikelen van auteurs Caitlyn Terra, Nora Veerman, Weixin Zha en Jesse Brouns voor FashionUnited.