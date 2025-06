Dit wordt het modenieuws in week 24 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 24. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 9 juni tot en met zondag 15 juni.

Global Fashion Summit verslag uit Kopenhagen

Van 3 tot en met 5 juni 2025 vond de Global Fashion Summit plaats in Kopenhagen. Dit toonaangevende evenement werd in 2009 gelanceerd door de Global Fashion Agenda (GFA) met als doel om dringend actie te stimuleren en de duurzame transitie in de mode-industrie te versnellen. Net als in voorgaande edities trok de summit meer dan 1.000 professionals uit de sector. Onder de aanwezigen bevonden zich CEO’s, beleidsmakers en leiders uit alle schakels van de waardeketen, afkomstig uit meer dan 48 landen. FashionUnited was aanwezig en brengt verslag uit van dit belangrijke internationale netwerkmoment.

Fashion Talks – Belgische topconferentie over de toekomst van mode

Fashion Talks is uitgegroeid tot de toonaangevende conferentie voor modeprofessionals in België. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door Flanders DC, met steun van de Stad Antwerpen. De editie van 2025 vond begin juni plaats en bracht ontwerpers, ondernemers, merken en experts uit de sector samen. De focus lag op innovatie, creativiteit en de toekomst van de mode-industrie.

De inhoudelijke leiding was in handen van Elodie Ouédraogo (ELLE België) en Elspeth Jenkins (Marie Claire België). Op het hoofdpodium spraken prominente figuren zoals modecriticus Hanan Bešović, Charlotte De Geyter (Bernadette) en Guillaume Schmidt (Patta). FashionUnited was erbij en doet uitgebreid verslag van de inzichten, trends en discussies die de toon zetten voor de komende jaren.

About You – Financiële jaarresultaten op komst

About You maakt zich op om het jaarverslag voor het boekjaar 2023/2024 te publiceren, dat eindigt op 12 juni. In dit verslag worden de financiële prestaties van het afgelopen jaar toegelicht. Verwacht wordt dat het document inzicht biedt in de omzet, winstontwikkeling, strategische keuzes en digitale groei van het bedrijf. FashionUnited volgt de publicatie op de voet en zal de kernpunten van het verslag analyseren en vertalen voor een helder beeld van de positie van About You binnen de Europese modemarkt.