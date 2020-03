Dit wordt het modenieuws van week 10 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 24 februari tot en met 1 maart.

Amsterdam Fashion Week - AFW Studio

Paris Fashion Week loopt deze week tot zijn einde maar in Amsterdam wordt de modeweek juist weer opgestart. De maart editie valt onder de noemer AFW Studio, het concept waarbij andere disciplines naast mode een plaats krijgen. Op het programma staan onder andere G-Star Raw, Duran Lantink, Daniëlle Cathari, Zoe Karssen, Lieselot Elzinga en Ninamounah. Voor de modeliefhebbers is er echter genoeg te doen. Geen uitnodiging binnengekregen? De Fashion Illustration expositie en de AFW Industry Talks zijn gratis te bezoeken. Voor de tank moet vooraf wel geregistreerd worden. Houd de website van FashionUnited vanaf donderdag 5 maart in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de modeweek.

De weg vrij maken voor de toekomst: AMFI hervormt onderwijs

In een industrie die constant verandert is het moeilijk om up-to-date te blijven. Het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) heeft daarom het onderwijs flink geherstructureerd zodat het lesprogramma de visie en voorkeuren van de nieuwe generatie weerspiegelt. FashionUnited gaat in gesprek met Peter Leferink, het hoofd van Mode & Ontwerp bij AMFI.

The Hunting Ensemble opent winkel in Arnhem

The Hunting Ensemble, een mannenmode e-tailer met dezelfde eigenaar als Coef Men, opent weer een eigen winkel. The Hunting Ensemble opent in hetzelfde als Humanoid in Arnhem. De twee bedrijven delen het pand en richten zich allebei op exclusieve merken, hoge kwaliteit en oog voor detail.”