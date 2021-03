Dit wordt het modenieuws van week 10 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 10. Dit staat op de redactie agenda van maandag 8 maart tot en met zondag 15 maart.

Dit zijn vijf genderneutrale merken om in de gaten te houden

De groei van genderless en unisex modemerken is ongekend, vooral Gen Z kiest ervoor om te dragen waarin zij zich goed voelen in plaats van iets wat aan hen is toegewezen door hun geslacht. Mannelijkheid en vrouwelijkheid lopen steeds meer door elkaar heen, waarmee de traditionele grenzen tussen damesmode en herenmode vervagen.

Op de kalender Rechtszaak INretail - 8 maart INretail eist via de rechter de heropening van winkels. Volgens de brancheorganisatie kan het volgens de eigen routekaart van de overheid, en veilig. De rechtszaak vindt maandag om 10.00 plaats. Internationale Vrouwendag - 8 maart Maandag is het de Internationale dag van de Vrouw. Opening expositie 'In de maak' van de Bijenkorf - 9 maart Deze expositie wordt van 9 maart t/m 6 juni getoond in de etalages van de Bijenkorf, waarbij het ambachtelijke maakproces van kleding op een vernieuwde manier wordt belicht. JD.com Q4 - 11 maart JD.com maakt deze week haar financiële resultaten over de periode Q4 bekend.