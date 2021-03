Dit wordt het modenieuws van week 11 - 2021

Op de kalender

Opening tentoonstelling 'Haute Bordure' Fries Museum - 16 maart

In Haute Bordure wordt vier eeuwen handgemaakt borduurwerk in de Nederlandse mode tentoongesteld. Van een spectaculair catsuit van Jan Taminiau – van top tot teen met pailletten bestikt – tot met gouddraad versierde schoenen uit 1620, en van ritselende roaring twenties jurkjes tot 18de eeuwse mannenvesten met minutieus geborduurde details.

Zalando Q4 - 16 maart

Dinsdag maakt e-tailer Zalando de financiële resultaten bekend over de periode Q4.

Opening Mall of the Netherlands Leidschendam - 18 maart

Westfield Mall of the Netherlands opent donderdag de deuren voor publiek. H= De Mall is inmiddels voor 92 procent voorverhuurd en onlangs tekenden nog namen als G-Star Raw, Pandora en Nike. De geplande festiviteiten worden doorgeschoven naar een later moment

Nike Q3 - 18 maart

Donderdag zal sportgigant Nike haar financiële resultaten bekend over de periode Q3.