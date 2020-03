Dit wordt het modenieuws van week 12 - 2020

De regering heeft zondag 15 maart besloten de scholen, kinderopvangcentra en de horeca te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot en met 6 april. Minister-president Rutte spreekt maandagavond 19.00 uur het Nederlandse volk toe. Aan het advies thuis te werken lijkt massaal gehoor gegeven.

Deze week leest u op FashionUnited lokaal en internationaal nieuws over het coronavirus. De redactie zal u ook berichten over hoe de modebranche omgaat met de situatie. Wilt u delen welke actie u onderneemt? Of heeft u specifieke vragen, suggesties of tips? We horen graag van u via [email protected]