Dit wordt het modenieuws van week 12 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 12. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 21 tot en met 27 maart.

Mode-illustratie neemt een steeds grotere plek in binnen de industrie en concurreert niet langer met fotografie

Mode-illustratie wordt steeds belangrijker in onze industrie en stelt haar eigen spelregels op. Lees hier meer over de opkomst van de mode-illustratie.

Nieuwe edities van de Catwalk Club

De nieuwe serie theatrale monologen over mode, nachtleven en identiteit is binnenkort te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Op woensdag 23 en donderdag 24 maart kruipt Dewi Reijs in de huid van Marlies Dekkers. De modetentoonstelling in de kerk is na afloop van de voorstelling te bezoeken. Tickets zijn nu online verkrijgbaar

Vogue Business: the metaverse experience

Op 23 maart organiseert Vogue Business The Metaverse Experience, een unieke ervaring die is ontworpen om het nieuwe terrein van de mode te verkennen. Het evenement nodigt gasten uit om deel te nemen aan informatieve panels en keynote-sessies, allemaal binnen de metaverse. Tijdens de twee uur durende ervaring kunnen aanwezigen leren van een reeks deskundigen hoe ze het nieuwe terrein van de mode beter kunnen begrijpen. Lees deze week meer.

Item van de week: De wijduitlopende broek

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de wijduitlopende broek. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.