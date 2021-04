Dit wordt het modenieuws van week 14 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 14. Dit staat op de redactie agenda van maandag 5 april tot en met zondag 11 april.

Expositie: Op de leest van Jan Jansen, 60 jaar schoenen en Dutch Design

2 april opende de expositie 'Op de leest van Jan Jansen - 60 jaar schoenen en Dutch Design' in Museum JAN in Amstelveen. FashionUnited was aanwezig bij de perspreview en zal verslag deze week verslag uitbrengen van de expositie. Eerder sprak FashionUnited met Jan Jansen over onder andere de expositie, maar ook over de herlancering van zijn merk .

De plannen van het Italiaanse luxemerk Furla voor na de lockdown

Hoe kun je de pandemie te boven komen en een winnende strategie uitwerken om de eerste tekenen van herstel te grijpen op markten die, dankzij vaccins, de ergste fase van het coronavirus te boven zijn gekomen? Hoe herontdek je retail op een manier die de resultaten van de online verkoop benut? Dit zijn enkele van de vragen die FashionUnited stelde aan Mauro Sabatini, CEO van een van de historische merken van Italië (opgericht in 1927) en bekend in het buitenland: Furla.

De baan van... Hugo Salama, strategie- en performance analist bij Vestiaire Collective

De kledingsector omvat een breed scala aan vertakkingen en net zoveel beroepsmogelijkheden. Om u als lezer te informeren en te inspireren, interviewt FashionUnited professionals over zijn of haar werk. Vandaag is het de beurt aan Hugo Salama, strategie- en performance analist bij Vestiaire Collective, een e-commerce platform voor tweedehands mode-items.

Op de kalender Fashion For Good expositie Grow - 6 april Dinsdag 6 april opent de nieuwste expositie van Fashion For Good, 'Grow', haar deuren. Grow is het begin van het jaarprogramma van Fashion for Good dat volledig gericht is op biomaterialen. De expositie verkent de nieuwste materialen en innovaties van de toekomst. Bovendien wordt uitgelegd waarom deze duurzame, op de natuur gebaseerde alternatieven zijn als vervangmiddel van op plastic gebaseerde vezels en materialen in de mode-industrie. Shanghai Fashion Week - 6-13 april De Chinese modeweek zal dinsdag 6 april van start gaan en loopt een week later, 13 april, weer af. De Shanghai Fashion Week vindt 2 keer per jaar plaats, deze editie tonen merken en designers hun FW21-collectie. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - 8-11 april Naast de Shanghai Fashion Week, gaat ook deze week de Madrileense modeweek van start.