Dit wordt het modenieuws van week 15 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 15. Dit staat op de redactie agenda van maandag 12 april tot en met zondag 18 april.

De evolutie van de denimmarkt: de focus op een bewuster ontwerpproces

De gemiddelde spijkerbroek zorgde voorheen voor ontzettend veel schade aan het milieu. Elke stap in het productieproces vormde een risico op het gebied van duurzaamheid. Van katoenproductie, een proces dat grote hoeveelheden water verbruikt (25.000 liter per kg), tot het gebruik van gevaarlijke pesticiden voor het telen van de katoen en chemicaliën die gebruikt werden voor de afwerking van de kledingstukken.

Onverkochte voorraad: Wat gebeurt er met kledingitems als de winkels gesloten zijn?

Sinds de uitbraak van de pandemie vreest de mode-industrie voor grote hoeveelheden onverkochte voorraad uit de fysieke winkels. Afgelopen voorjaar hebben veel ontwerpers en merken een deel van hun collecties uitgesteld tot 2021. Maar nu, zelfs in 2021, is de wereld getuige van maandenlange lockdowns. Met een ongewone winter en collecties die naar de herfst worden doorgeschoven, is het momentum van de mode niet alleen achtergebleven, maar veroorzaakt het ook chaos.

Op de kalender 5 Days of Vogue Beauty - 12-16 april Tijdens dit virtuele event krijgen Vogue-lezers een exclusief kijkje in de wereld van beauty. Vijf dagen vol interviews, panel talks en masterclasses met de grootste nationale en internationale namen uit de beauty industrie. Thema’s als haar, make-up en skincare, maar ook ondernemerschap en body positivity zullen aan bod komen. Steve Madden Q1 - 16 april Vrijdag zal Steve Madden de financiële resultaten over de periode Q1 bekend maken.