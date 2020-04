Dit wordt het modenieuws van week 17 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 17. Dit staat op de redactie agenda van maandag 20 april tot en met zondag 26 april 2020.

Fashion Revolution Week 20 - 26 April 2020

Dinsdag: Freelancers en de coronacrisis - deel 2

Ontwerpers, stylisten, schrijvers, fotografen, vormgevers, producenten: in de mode zijn freelancers overal. Zelfstandig en flexibel werken heeft zo zijn voordelen, maar het betekent ook grotere risico’s. FashionUnited spreekt verschillende freelancers uit de industrie over de impact van de coronacrisis op hun werksituatie. Lees hier deel 1: met ontwerper en stylist Ilfa Siebenhaar Dinsdag 21 april volgt deel 2.

Woensdag en donderdag: Het digitale event Kingpins24

Woensdag 22 en donderdag 23 april vindt het digitale event Kingpins24 plaats. De online versie van de Kingpins Show. FashionUnited doet verslag.

Woensdag: Boekentip van een modevakprofessional

Elke twee weken presenteert FashionUnited op woensdag een boekentip .

Woensdag: Mode doet goed - deel 2

De redactie verzamelt de inspanningen van de branche in strijd tegen corona. Elke woensdag een kort overzicht.

Donderdag: Rechtspraak reeks rondom faillissement deel 6: de afnemer

In deze ‘reeks rondom het faillissement’ gaat Köster Advocaten dieper in op alle aspecten van en rondom het faillissement (van een onderneming), worden bijdragen aan iedere groep betrokkenen afzonderlijk doorgenomen en worden er tips & tricks gegeven voor het ‘faillissements-proof’ maken van de onderneming. In deze aflevering gaat Köster Advocaten dieper in op de positie van de afnemer.

Vrijdag: virtuele koffie met … deel 3

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig?

In deel 1 sprak de redactie met Sjaak Hullekes, die mondkapjes heeft ontwikkeld , in deel 2 met HNTK oprichter Mariette Hoitink .

Verder op de kalender Maandag 20 april Online lancering Sustainable Fashion Gift Card Maandag 20 en dinsdag 21 april Fashinnovation Worldwide talks 2020 Donderdag 23 april Shaping Fashion: What's in my Clothes Webinar

Zoals afgelopen weken kunt u ook dagelijks rekenen op een coronanieuws overzicht van de dag.