Dit wordt het modenieuws van week 17

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 17. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 25 april tot en met 1 mei.

PI Apparel Europe Supply Chain Forum

Het Supply Chain Forum van PI Apparel, dat van 28 tot 29 april plaatsvindt, helpt ondernemers in de modewereld om hun supply chain strategie opnieuw te evalueren na twee uitdagende jaren. Dit evenement biedt de leidende figuren in de mode supply chain de mogelijkheid om voorop te blijven lopen. Inschrijven kan via de website van PI Apparel.

Expertendag Extern Samenwerken

Voor iedereen die van plan is om te gaan samenwerken met een andere partij, denkt aan co-creatie of een collab, of met andere ondernemers de handen in elkaar wil slaan om elkaar te versterken, is de Expertendag: Extern samenwerken, op 28 april interessant. Het evenement vindt plaats in Gent. Enkele van de aanwezige experts zijn: Diederik Bruloot, Ilia Eckardt (Maison Tricot/Gloria! Gloria!), Rosi Dhaenens, Joannes Vandermeulen (Namahn) en Françoise Carlier. Deelnemers schuiven in kleine groepjes aan bij de experts naar keuze. Daarnaast is het mogelijk om een gesprek aan te gaan over de toekomst van een nieuw design- en modecenter. Inschrijven kan tot en met maandag 25 april via Eventbrite.

Item van de week: De loose fit spijkerbroek

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de loose fit spijkerbroek. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.