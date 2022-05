Dit wordt het modenieuws van week 18

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 18. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 2 mei tot en met 8 mei.

Opening tentoonstelling: ‘Sneakers Unboxed’

Het Design Museum in Den Bosch zet dit jaar een speciale tentoonstelling op over sneakers. De tentoonstelling ‘Sneakers Unboxed’ is te zien van 3 mei tot en met 2 oktober. Sneakers Unboxed combineert de geschiedenis en culturele context van de sneaker met de laatste innovaties op het gebied van design en duurzaamheid. Sneakers Unboxed is een samenwerking tussen het Design Museum Den Bosch en het Design Museum in Londen. Design Museum Den Bosch past de tentoonstelling aan voor het Nederlandse publiek, met extra aandacht voor de culturele geschiedenis van de sneaker en de ontwerpers en unieke ontwerpen van Nederlandse bodem.

Kabinet maakt in mei een einde aan misleidende van-voor prijzen

Volgens nieuwe regels moet de prijs waarop korting komt (de 'van-prijs') de laagste prijs zijn van de afgelopen 30 dagen. Deze aanpassing komt na een Europees besluit om vanaf 28 mei overal in de EU dezelfde regels te laten gelden. Er komt wel een uitzondering voor zogenaamde 'opeenvolgende prijsverminderingen', bijvoorbeeld voor een kledingstuk waar eerst 10 procent korting en later 50 procent korting op geldt. In dat geval mag de verkoper blijven verwijzen naar de prijs waarover als eerste korting kwam. Volgens de huidige regels moet een product in een periode van drie maanden voor de aanbieding echt voor die 'van-prijs' zijn verkocht. Het is de bedoeling om consumenten met deze regels te beschermen tegen misleidende aanbiedingen.

e-P Summit 2022: Shaping the digital future of fashion

Het evenement van Pitti Immagine vindt dit jaar op 4 en 5 mei plaats in de Stazione Leopolda in Florence. Het Pitti Immagine-evenement is al meer dan tien jaar gewijd aan de relatie tussen mode en de digitale wereld en wil nu een toonaangevend Europees evenement worden op het gebied van digitale innovaties. Hiermee wil de e-P summit bijdragen aan het vormgeven van de digitale toekomst van de mode. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de site van e-P Summit.

Item van de week: De fluffy slippers

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de fluffy slippers. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je ze moet stijlen.