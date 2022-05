Dit wordt het modenieuws van week 19

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 19. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 9 mei tot en met 15 mei.

De Week van de Stenen Winkel

Na de uitdagingen tijdens de coronaperiode, is het tijd om lokale stenen winkels te steunen en hun kracht te vieren, dat is het idee achter De Week van de Stenen Winkel. Tijdens deze week, die van 9 tot en met 15 mei loopt, wordt de zelfstandige winkelier in de buurt in het zonnetje gezet. Aanmelden kan via de site. FashionUnited besteedt deze week extra aandacht aan de fysieke retail. Houd de website in de gaten voor relevant nieuws.

Lancering geupcyclede capsulecollectie Rerun

Olympische gouden medaillewinnaars Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée werken samen met het Nederlandse designcollectief Reconstruct aan een exclusieve geupcyclede capsule, die de naam Rerun krijgt. Deze wordt gelanceerd op 9 mei.

Trendforecaster Jan Agelink praat over verschillende thema’s in de schoenmode

Wat zijn de maatschappelijke- en consumententrends van het moment en hoe zien we die terug in de schoenmode? Trendanalist Jan Agelink praat op dinsdag 10 mei 2022 mee over de grote thema’s voor zomer 2023. Dit evenement vindt plaats in het nieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk. Tickets zijn online te bestellen via de website van futureland.

Item van de week: De maxi-jurk met bloemenprint

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de maxi-jurk met bloemenprint. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.