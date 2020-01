Dit wordt het modenieuws van week 2 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 2. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 6 tot en met 12 januari.

London Fashion Week Men

Twee keer per jaar toont de British Fashion Council het neusje van de zalm betreffende de Britse mannenmode. Zo ook afgelopen weekend. Van 4 januari tot en met 6 januari vindt de vijftiende editie van de London Fashion Week Menswear (LFWM) plaats. Meer dan veertig ontwerpers presenteren tijdens de drie dagen hun mannencollecties op de catwalk, in films en in showrooms.

Sunday School

Het beursseizoen trapt in januari af met Sunday School, de kindermodebeurs in Maarssen. De beurs organiseert inmiddels de vierde editie en is flink gegroeid sinds de oprichting. Steeds meer internationale kindermerken weten ook het evenement te vinden.

Pitti Uomo

Pitti Uomo gaat deze week weer van start. De gastontwerper voor de 97ste editie is modemerk Jil Sander. Het merk zal de nieuwe mannencollectie tijdens tijdens de beurs presenteren. De komende Pitti Uomo zal gehouden worden van 7 tot 10 januari 2020 in het historische Fortezza da Basso.

Veganistische of dierlijke mode: Wat is duurzamer?